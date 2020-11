Azubis und Betriebe finden wegen Corona langsamer zueinander

Die Corona-Pandemie hat auch den Ausbildungsmarkt nicht verschont. Nach jüngsten Angaben der Arbeitsagenturen in unserer Region haben sich Einstellungsprozesse teilweise um bis zu acht Wochen verzögert. „Das gesamte Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie vorgelagerte Praktika haben später eingesetzt, als sonst üblich, und so mancher Arbeitgeber hat seine Entscheidung Richtung Jahresende verschoben“, berichtete etwa Evelyne Beger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hildesheim, zu der auch der Landkreis Peine gehört.

Ausbildungen beginnen regulär zum 1. August oder 1. September. Zu Ende September dieses Jahres hatten in unserer Region noch 208 Ausbildungsplatz-Bewerber keine Stelle gefunden – das sind 76 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze liegt deutlich höher als im Vorjahr. 2019 waren es etwa im Bezirk der Arbeitsagentur Helmstedt sowie in Peine 156 unbesetzte Stellen, in diesem Jahr waren dort Ende September noch 273 Stellen frei. Das ist ein Zuwachs von 75 Prozent.

„Ausbildungsstart immer noch möglich“

Die Nachvermittlungsaktionen der Industrie- und Handelskammern (IHK), der Handwerkskammer und der Arbeitsagenturen laufen auch jetzt noch, wie die Agentur Hildesheim berichtete. Anja Klockenhoff, Leiterin der Abteilung Ausbildung der IHK Braunschweig, erklärte: „Ein Ausbildungsbeginn ist auch nach August beziehungsweise September noch möglich, und wir merken, dass Unternehmen eine hohe Bereitschaft mitbringen, sich für die Ausbildung zu engagieren.“

Allerdings bringen einige Bewerber nicht die Qualifikationen mit, die es aus Sicht der Ausbildungsunternehmen braucht. „Das erschwert im Allgemeinen den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage“, teilte die Hildesheimer Agentur mit. Um darauf zu reagieren, stellen die Arbeitsagenturen ausbildungsbegleitende Hilfen zur Verfügung, das sind zum Beispiel Nachhilfe-Angebote, Sprachunterricht oder eine soziale Betreuung. Damit hätten in der Vergangenheit immer wieder Probleme gelöst werden können, berichtete die Agentur.

Arbeitsagentur: Plötzlich fehlte uns Zugang

Hinzu kommt aber auch, dass die Arbeitsagenturen wegen des Corona-Lockdowns wochenlang keine persönlichen Beratungs- und Berufsorientierungsgespräch mit Jugendlichen führen konnten. „Uns fehlte schlagartig der persönliche Zugang zu den Jugendlichen“, berichtete Beger.

Auch Ausbildungsmessen fanden kaum statt, ergänzte Günter Neumann, Leiter Berufliche Bildung bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Er sagte: „Durch den Wegfall von Ausbildungsmessen und den Ausfall von Aktionen der Handwerkskammer an den Schulen hat sich das Zusammenfinden von Jugendlichen und Ausbildungsbetrieben zeitlich nach hinten verschoben. Jetzt greifen die digitalen Methoden der Nachwuchsgewinnung wie zum Beispiel Online-Speeddatings.“

Wie die Arbeitsagentur berichtet, wurden auch Hotlines geschaltet, Anschreibaktionen vorgenommen sowie Beratung per Video angeboten. Neumann ist sich dennoch sicher, dass die Handwerkskammer nicht so viele Auszubildende in diesem Jahr haben wird wie noch 2019. „Dennoch ist das Ergebnis unter den extremen Umständen bereits jetzt bemerkenswert“, sagte er. Ende September waren im Kammerbezirk 4144 Lehrstellen besetzt, knapp 18 Prozent weniger als im Vorjahr.

Zahl der Ausbildungsstellen rückläufig

Wegen der Umstellung an den Gymnasien von acht auf wieder neun Schuljahre (G9) ging die Zahl der Bewerber in diesem Jahr sowieso schon zurück, in unserer Region um 9,5 Prozent auf knapp 6500 Ausbildungssuchende. Doch auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen war spürbar rückläufig: Meldeten für 2019 Unternehmen aus unserer Region noch 7044 Ausbildungsstellen, waren es für das frisch begonnen Lehrjahr nur noch 6709 Plätze – ein Rückgang von 4,8 Prozent.

Die Arbeitsagenturen und Kammern appellieren deshalb einhellig an Betriebe, ihren Ausbildungstätigkeit nicht aufzugeben. Gerald Witt, Leiter der Agentur Braunschweig-Goslar, sagte etwa: „Es liegt uns sehr am Herzen, dass trotz der Corona-Pandemie die Chancen für junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz erhalten bleiben.“ Unternehmen sollten nun nicht auf Ausbildung verzichten. Witt warnte: „Nach Corona werden sonst die Fachkräfte fehlen.“

