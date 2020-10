Marke VW macht Verlust, Konzern erholt sich

VW-Produktion in China. Im Reich der Mitte steigerte der Konzern seine Verkäufe im dritten Quartal.

Hoffnungsschimmer oder nur ein Zwischenhoch vor den nächsten Corona-Beschränkungen? Im dritten Quartal erholte sich das Geschäft des VW-Konzerns gegenüber dem ersten Halbjahr und insbesondere dem zweiten Quartal deutlich. Im operativen Geschäft schrieb der Autobauer wieder schwarze Zahlen, die Marke VW machte allerdings eine Milliarde Euro Verlust. Für das Gesamtjahr erwartet VW ein deutlich schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

Anlass zur Hoffnung

Vor allem der September gab Anlass zur Hoffnung. Erstmals in diesem Jahr lieferte der VW-Konzern weltweit mehr Fahrzeuge aus als im Vorjahresmonat, steigerte die Verkäufe um 3,3 Prozent. Das lag vor allem am wieder starken China-Geschäft. Dort verkauften die Wolfsburger im gesamten dritten Quartal nach eigenen Angaben 3 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Dieser Zuwachs glich Rückgänge auf andere Märkten aus. Daher sanken die weltweite Verkaufe zwischen Juli und September um überschaubare 1,1 Prozent.

Verkäufe sanken um 18,7 Prozent

Wie positiv dieses Ergebnis in diesem Jahr ist, zeigt der Vergleich mit dem gesamten Jahresverlauf. Von Januar bis September verbucht der VW-Konzern ein Auslieferungsminus von 18,7 Prozent. Fanden im selben Zeitraum 2019 noch 8 Millionen Fahrzeuge weltweit einen Käufer, waren es in diesem Jahr noch 6,5 Millionen.

700 Millionen für den Abgas-Betrug

Dieser Rückgang bleibt nicht ohne Folgen für das Finanz-Ergebnis in den ersten neun Monaten. Nach Angaben des Autobauers verringerte sich der Umsatz um 16,7 Prozent auf 155,5 Milliarden Euro. Das Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen ging um 80,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurück. Davon müssen noch 700 Millionen Euro Kosten für die Aufarbeitung des Abgas-Betrugs abgezogen werden. Nichtsdestotrotz schüttete VW Anfang Oktober – also bereits im vierten Quartal – 2,4 Milliarden Euro Dividende aus.

Starkes drittes Quartal

Dass VW in der Neunmonatsbilanz wieder schwarze Zahlen auflistet, liegt am dritten Quartal, das deutliche Erholungstendenzen zeigte. In der Bilanz für das erste Halbjahr 2020 wies VW noch rund 1,7 Milliarden Euro Verlust aus. Dank des wieder anziehenden Geschäfts fiel die Bilanz für das dritte Quartal deutlich besser aus. Der Umsatz betrug 59,4 Milliarden Euro und lag „nur“ noch 3,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen sank um 29,2 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Marke VW im Minus

Die für unsere Region wichtige Marke VW verkaufte in den ersten neun Monaten 31,1 Prozent weniger Autos als im Vorjahreszeitraum Der Umsatz sank um 27,9 Prozent auf 47,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis der Konzern-Kernmarke vor Sondereinflüssen sank auf minus eine Milliarde Euro, nachdem sie in den ersten neun Monaten des Vorjahres noch 3,2 Milliarden Euro Gewinn eingefahren hatte. Hinzu kommen noch die bereits erwähnte 700 Millionen Euro Belastungen für die Aufarbeitung des Diesel-Skandals, die das Ergebnis weiter drücken.

„Unternehmen robust aufgestellt“

Frank Witter, Konzernvorstand für Finanzen und IT, sagte: „Das Geschäft des Volkswagen Konzerns bleibt nach neun Monaten stark von der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt. Zugleich zeigt die deutliche Erholungstendenz im dritten Quartal wie robust unser Unternehmen aufgestellt ist.“

Die bisherigen Rückgänge in diesem Jahr wird VW nicht mehr aufholen können. Das Unternehmen erwartet aber, nicht in die Verlustzone zu rutschen, sondern ein positives Ergebnis zu erzielen.