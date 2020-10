Corona-Maßnahmen: IHK warnt vor Insolvenzwelle in unserer Region

Die neuen Verschärfungen, die Bund und Länder am Mittwoch in Berlin beschlossen, bedrohten vor allem geschwächte Industrien, so die Industrie- und Handelskammern in unserer Region.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft wirkte in den letzten Monaten – nach den Entbehrungen des Frühjahrs – fast zu schön, um wahr zu sein: Im dritten Quartal ist die Wirtschaft laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) um 6 Prozent gewachsen. Für die kommenden Monate sehen die Aussichten aber laut DIW düsterer aus: Für das letzte Quartal fällt das Barometer um 17 Punkte, von 122 auf 105. Die am Mittwoch beschlossenen Verschärfungen ergänzen die düsteren Aussichten der Wirtschaftswissenschaftler aus Berlin.

Die erste Welle wirkt noch nach

„Ein großer Lockdown wie im Frühjahr steht glücklicherweise nicht zur Debatte. Die Folgen wären schlimm, weil nicht nur Umsätze fehlen würden, sondern auch diese ,Das-schaffen-wir-Stimmung’ zerstört würde“, ordnet Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer(IHK) Lüneburg-Wolfsburg, die neuen Maßnahmen ein. Der Konjunkturexperte der IHK Braunschweig, Berndt von Conradi, gibt dagegen zu bedenken, dass die Folgen des ersten Lockdowns noch immer nachwirken. Viele Unternehmen, besonders im Gast- und Reisegewerbe, die Messe- und Veranstaltungswirtschaft und Teile des Einzelhandels, seien noch immer stark geschwächt. „Ein erneuter Lockdown - auch in einer ,Light’-Variante – belastet die angeschlagenen Unternehmen außerordentlich stark. Eine Welle von Insolvenzen, insbesondere in den genannten Wirtschaftszweigen, wäre nicht auszuschließen“, warnt er.

Auch Michael Zeinert von der IHK Lüneburg-Wolfsburg findet klare Worte: „Hier werden unternehmerische Existenzen aufs Spiel gesetzt.“ Beide IHK fordern daher umfassende staatliche Hilfsangebote für die Branchen, die nun schließen müssen.

Niedersachsen-Metall: Bundesregierung legt Wirtschaft lahm

Sowohl von Conradi als auch Zeinert verweisen darauf, dass die Maßnahmen Branchen treffen, die nicht als Infektionsherde bekannt seien. „Von Infektionen in Restaurants, Hotels, Reisebussen oder bei Veranstaltungen ist bisher wenig bekannt geworden“, sagt von Conradi. Und IHK-Chef Zeinert verweist auf andere Übertragungswege: „Wir wünschen uns gezielte Maßnahmen, die an den bekannten Hauptursachen der Virusverbreitung ansetzen, und das sind private Feiern und Treffen.“ In dasselbe Horn stößt Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer der Niedersachsen-Metall: „Die Bundesregierung schlägt fundierte Erkenntnisse über einzelne Infektionsherde in den Wind und legt ein zweites Mal große Teile des Wirtschaftslebens lahm“, ist er überzeugt. Zu glauben, dass die Maßnahmen nun nicht auch Auswirkungen auf das Verbrauchervertrauen, Investoren und letztendlich Arbeitsplätze habe, könne sich laut Schmidt als eine „bittere Fehleinschätzung“ erweisen.

Viele Infektionen können allerdings auch nicht zurückverfolgt werden. Nach Angaben des Virologen Christian Dorsten von der Charité in Berlin ist die Ursache bei über der Hälfte der Corona-Infektionen nicht aufklärbar. „Wenn man sagt, es kommt überwiegend aus Familienfeiern, dann ist das nicht so, dass das die überwiegende Zahl aller Infektionen ist, sondern das ist die überwiegende Zahl aller zu rekonstruierenden Infektionen. Die Leute können nicht sagen, wo sie sich angesteckt haben“, erklärt Drosten in einem NDR-Podcast vom 13. Oktober. Die Meldestatistiken geben daher den Eindruck, dass die Infektionen nicht aus dem Büro, dem Restaurantbesuch oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen – sichere Aussagen kann man aufgrund der vielen ungeklärten Infektionen aber nicht treffen.

Dax steigt nach Gipfel vorsichtig an

Dennoch zeigt sich die Nervosität auch ander Börse. Der Dax ist aufgrund vieler Ausverkäufe auf Talfahrt und rutschte am Mittwoch auf dem Tiefpunkt auf 11.462,54 Punkten – der tiefste Stand seit Ende Mai. „Die Akteure auf dem Finanzmarkt sehen jetzt schon, dass auch in Deutschland ein Risiko da ist, dass es zu einer Verschärfung der Einschränkungen kommen wird, wie wir sie in anderen Ländern bereits haben, und Ländern ist und dass im Ausland noch weitere Maßnahmen dazu kommen könnten“, berichtet Tobias Basse, Analyst bei der Nord-LB. Grund zur Panik gebe es aufgrund der Corona-Maßnahmen aber nicht. „Ein, zwei Tage kann es nachklingende Effekte geben, aber sehr viel an negativen Nachrichten ist schon in den aktuellen Kursen eingepreist.“ Tatsächlich ging der Dax ab 16.30 Uhr wieder etwas aufwärts, als die Maßnahmen nach und nach von Bund und Ländern bekannt gegeben wurden.

Analyst Basse sieht zudem trotz steigender Infektionszahlen allgemeine Stabilisierungstendenzen auf dem Finanzmarkt. „Aufgrund des niedrigen Zinsniveau in Europa kommen Anleger um Aktien kaum noch herum“, ist er überzeugt.