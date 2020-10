So drastisch schwindet der soziale Wohnungsbau in der Region

Braunschweig. Die Mieten steigen, immer mehr Menschen brauchen Sozialleistungen – aber der geförderte Wohnraum schwindet dahin. Was in unserer Region getan wird.

Knapp drei Millionen staatlich geförderte Wohnungen gab es 1990 in Deutschland, heute bleiben den Menschen mit einem geringen Einkommen nur noch etwa 1,1 Millionen. Auch in unserer Region fehlt es an bezahlbarem Wohnraum für Geringverdiener. In dem Handlungskonzept Wohnen der Stadt Wolfenbüttel heißt es zum Beispiel: „Seit dem Jahr 2000 hat sich die Anzahl der Sozialwohnungen in der Stadt Wolfenbüttel mehr als halbiert. Bis zum Jahr 2030 wird sich der Bestand auf ein Zehntel verringert haben.“

Es ist ein vor langer Zeit eingeleiteter Prozess: Günstiger, geförderte Wohnraum wird zu wenig neu gebaut und die alten geförderten Wohnungen fallen aus der Preisbindung – in der Folge müssen Geringverdiener mehr von ihrem Einkommen für die Miete ausgeben.

In unserer Region sind die Zahlen an geförderten Wohnungen für Geringverdiener stark zurückgegangen. Foto: Jürgen Runo / FFS

Auch der Landkreis Gifhorn verzeichnet immer weniger bedarfsgebundenen Wohnraum: „In 2016 unterlagen noch 261 Miet- oder Altenwohnungen einer Belegungsbindung“, sagt Landrat Andreas Ebel auf Anfrage – nun gibt es insgesamt nur noch 64 geförderte Wohnungen.

„Nötig ist eine Wohnraumoffensive“

Ein Trend für ganz Niedersachsen: Rund 28.000 gebundene Wohnungen – also solche, mit gedeckelten Mieten – sind in den vergangenen fünf Jahren vom niedersächsischen Immobilienmarkt verschwunden. „Ohne weitere Mietwohnraumförderung würde der Bestand bis Ende 2025 in ähnlicher Größenordnung weiter abschmelzen“, warnt Bernd Pütz, Pressesprecher der N-Bank. Diese stellt die Fördermittel, mit denen neue Projekte für geförderten Wohnraum finanziert werden, zur Verfügung. 179,95 Millionen Euro sind 2019 in die Förderung von 1371 Wohnungen in Niedersachsen geflossen – doch es reicht nicht, um den Bedarf zu decken, findet Victor Perli. Der Wolfenbütteler sitzt seit drei Jahren für Die Linke im Deutschen Bundestag. „Im bundesweiten Vergleich wird nur jede 20. Sozialwohnung in Niedersachsen errichtet. Notwendig ist eine soziale Wohnraumoffensive, damit es wieder mehr bezahlbaren Wohnraum gibt“, fordert Perli.

Braunschweig bräuchte pro Jahr 770 neue Wohnungen

Die N-Bank-Studie „Zukunftsfähige Wohnungsmärkte“ aus dem vergangenen Jahr zeigt ebenfalls auf, wie weit der Wohnungsmarkt dem Bedarf hinterherhinkt. Zwischen 2017 und 2025 müssten allein in Braunschweig pro Jahr 770 Wohnungen in Mehrparteienhäusern gebaut werden. Die Realität sieht anders aus: Nach Angaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wurden 880 Wohnungen in Braunschweig gebaut – allerdings in drei Jahren, von 2017 bis 2019. Die Folge sind im Durchschnitt steigende Mieten. 2019 mussten Braunschweiger 36 Prozent mehr bei einer Neuvermietung zahlen als noch 2012, wie Recherchen von Zeit-Online zeigen. In Wolfsburg haben sich die Preise im gleichen Zeitraum mit einer Steigerung von 47 Prozent sogar fast verdoppelt.

Gleichzeitig steigt die Anzahl der Bedürftigen immer weiter: Laut der Erhebung der N-Bank ist die Zahl der Menschen, die aufgrund eines geringen Einkommens auf soziale Unterstützung angewiesen sind, von 2012 bis 2017 konstant gestiegen.

Eine Grafik zeigt die Anzahl der Sozialwohnungen in der Region, die andere zeigt, wie viele Menschen in Niedersachsen so wenig verdienen, dass sie sich für einen Wohnberechtigungsschein qualifizieren müssten. Foto: Jürgen Runo / BZV

50,7 Prozent der Alleinstehenden liegen unter der Einkommensgrenze

So erfüllen immer mehr Menschen die formalen Bedingungen für staatliche Wohnhilfe wie etwa den Wohnberechtigungsschein: Die Einkommensgrenze liegt dafür bei 25.285 Euro im Jahr als alleinstehender Angestellter. Ein Großteil der Singlehaushalte liegt nicht über dieser Grenze, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen für unsere Zeitung errechnete. 50,7 Prozent der Alleinstehenden liegen darunter – der größte Teil der Menschen in unserer Region lebt in Einpersonenhaushalten, nach Angaben des Bundesamtes ist jeder dritte Alleinstehende Rentner.

Angebot für Familien und Alleinerziehende sinkt drastisch

Genug Wohnungen gibt es für die große Anzahl an Geringverdienern nicht. Gerade einmal 25 Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein nötig ist, werden aktuell auf dem Immobilienportal „Immobilienscout24“ in unserer Region zur Neuvermietung angeboten. In der gesamten Region gibt es zusammengerechnet nur 6.612 Sozialwohnungen. „Für weit über 80 Prozent der Förderberechtigten – Familien und Alleinerziehende – ist das verfügbare Potenzial an gefördertem Wohnraum seit Beginn des Jahrtausends extrem zurückgegangen und wird weiter sinken, während sie sich für die restlichen 20 Prozent der Senioren auch längerfristig als gut darstellt“, analysiert die Stadt Wolfenbüttel in ihrem Handlungspapier. Das zeigt auch das aktuelle Angebot: Ein Fünftel der aktuell zu vermietenden und geförderten Wohnungen in unserer Region sind Bewohnern vorbehalten, die 60 Jahre und älter sind.

Städte wollen gegenlenken

Einige Städte der Region haben das Problem erkannt und versuchen, mit kommunalen Maßnahmen gegenzusteuern. „Investoren für geförderten Wohnungsbau erhalten von der Stadt einen Nachlass von bis zu 40 Prozent auf den Bodenrichtwert“, teilt etwa Ralf Schmidt von der Pressestelle der Stadt Wolfsburg auf Anfrage mit. Der Rabatt sei dabei auch abhängig von der Anzahl der geplanten Sozialwohnungen. Zudem müsste ab dem Bau von 100 Wohnungen eine Sozialwohnungsquote von 25 Prozent eingehalten werden. In Wolfenbüttel förderte die Stadt Neubauprojekte mit einer Quote von 33 Prozent Sozialbau. Mit ähnlichen Quoten arbeitet auch die Stadt Braunschweig: Im Handlungskonzept ist ein Anteil von 20 Prozent festgelegt.

Eine Grafik zeigt die Anzahl der Sozialwohnungen in der Region, die andere zeigt, wie viele Menschen in Niedersachsen so wenig verdienen, dass sie sich für einen Wohnberechtigungsschein qualifizieren müssten. Foto: Jürgen Runo / BZV

Die Wiener machen es vor

Im internationalen Vergleich sieht das schnell schwach aus, zeigt Bundestagsabgeordneter Perli: „62 Prozent aller Wiener leben in einer Wohnung mit gedeckelter Miete“, sagt er. „Es braucht eine Stärkung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Nur öffentlicher Wohnungsbau kann dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen“, ist Perli überzeugt.

In der Region treten Wohnungsbaugesellschaften bereits als Akteure für neue Wohnprojekte auf. So gibt die Nibelungen an, im Nördlichen Ringgebiet Braunschweigs weitere 70 Wohnungen mit Sozialbindung zu bauen und auch die Wiederaufbau schafft an den Braunschweiger Gärtnerhöfen neuen Wohnraum. Die Durchschnittsmiete liegt bei den Gesellschaften knapp zwei Euro unter dem Durchschnitt der Stadt – auch für Wohnungen ohne Sozialbindung.

Bevölkerung sinkt, aber der Bedarf bleibt

Der Bedarf wird laut Daten der N-Bank bleiben: Zwar wird unsere Region bis 2040 voraussichtlich 4 Prozentpunkte an Einwohnern verlieren, die Zahl der Haushalte wird aber aufgrund steigender Singlehaushalte gleich bleiben – das bedeutet: Wohnungen werden auch in Zukunft dringend gebraucht.

Mehr zum Thema: Das ist ein Wohnberechtigungsschein

Ob man eine geförderte Wohnung mieten kann, hängt vom Wohnberechtigungsschein ab. Dieser orientiert sich am Einkommen und Haushaltsgröße.

Ein Wohnberechtigungsschein kann man bei der Stadt, in der man wohnen möchte beantragen. Einmal ausgestellt gilt der sogenannte B-Schein für das gesamte Bundesland. Die Größe der Wohnung ist dabei von der Größe des Haushalts abhängig.

Wer wird gefördert?

Das Einkommen entscheidet, ob man berechtigt ist, in einer staatlich geförderten Wohnung zu leben. Für Alleinstehende liegt die Einkommensgrenze bei 17.000 Euro Jahresgehalt. Zuvor werden aber 30 Prozent Steuern und Kranken- und Rentenversicherung von dem Gehalt abgezogen sowie 1.000 Euro pauschale Werbungskosten. Daraus ergeben sich je nach Anstellungsart andere Einkommensgrenzen:

Beamte: 22.250 €

Arbeitnehmer: 25.285 €

Arbeitslose: 17.000 €

Rentner: 18.990 €

Die Einkommensgrenze hebt sich mit jedem weiteren Bewohner des Haushaltes an. Zwei Personen dürfen daher maximal 23.000 nach allen Abzügen im Jahr verdienen, ein alleinerziehendes Elternteil mit Kind 26.000

Die gesamte Liste ist auf der Seite der Stadt Braunschweig unter Bürgerservice -> Bürgerinfo -> Wohnberechtigungsschein zu finden.