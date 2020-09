Dax zum Wochenschluss etwas leichter

Frankfurt/Main. Der Dax ist am Freitag nach schwachen US-Vorgaben leicht im Minus gestartet. Der Leitindex sank am letzten Handelstag einer bislang guten Börsenwoche um 0,27 Prozent auf 13.183,74 Punkte.

Er zeigte sich so nur wenig beeindruckt davon, dass die Kurse am Vorabend in New York einmal mehr vor allem im Technologiesektor unter Druck geraten waren.

Mit dem robusten Handel steuert der Dax auf ein deutliches Wochenplus von 2,7 Prozent zu, auch dank einer zwischenzeitlichen Erholung der US-Techwerte am Mittwoch. Auf dem aktuellen Niveau behält er sein Coronakrisen-Hoch aus der Vorwoche von 13.460 Zählern in Griffweite.

Im Blick behielten die Anleger auch den zuletzt gestiegenen Euro, der am Vortag beim Zinsentscheid der EZB im Mittelpunkt der Debatte stand und den Unternehmen tendenziell die Exporte verteuern kann. Vor diesen Hintergründen ging es am Freitag auch für den MDax um 0,39 Prozent bergab auf 27.374,26 Punkte. Der EuroStoxx 50 gab ferner um 0,17 Prozent auf 3307,27 Zähler nach.

Mit Blick auf Unternehmensnachrichten bewegte es am Morgen die Aktien von Knorr-Bremse negativ, dass Großaktionär Heinz Hermann Thiele seinen Anteil an dem Bremsenhersteller weiter reduziert. Die Papiere fielen um 8 Prozent auf gut 100 Euro und damit auf ein Tief seit drei Wochen.

Bayer dagegen gehörten mit 2,6 Prozent zu den größeren Gewinnern in der Dax-Familie. Gut an kamen hier gleich zwei Nachrichten: Im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat steuert der Pharma- und Agrarchemiekonzern auf einen Kompromiss mit US-Klägern zu. Außerdem wurde bekannt, dass der Konzern weiter von Werner Baumann geleitet wird.

Weitere Ausreißer gab es ansonsten noch im MDax wegen Analystenkommentaren. Die Papiere von Fuchs Petrolub setzten sich dort nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank mit einem Plus von 3,8 Prozent an der Spitze ab.

