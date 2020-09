Minister Lies: Ökostrom-Kosten senken – „dringend neue Regeln“

Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen, steht auf dem Deich der Ems im Ortsteil Pogum. Lies will einen grundlegenden Umbau der Ökostrom-Förderung und fordert den Bund zur möglichst raschen Umsetzung klarer Regeln beim schleppenden Windkraft-Ausbau auf (Archivbild).

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies will einen grundlegenden Umbau der Ökostrom-Förderung und fordert den Bund zur möglichst raschen Umsetzung klarer Regeln beim schleppenden Windkraft-Ausbau auf. Es reiche nicht, die EEG-Umlage, die das Umsteuern zu regenerativen Energien finanziert, immer nur durch kurzfristige Anpassungen zu verändern, sagte der SPD-Politiker im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Monaten fruchtloser Debatten müsse es nun außerdem endlich belastbare Kriterien für neue oder modernisierte Windparks geben. Ob die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) die erhofften Fortschritte bringt, bezweifeln Kritiker vor dem Mittwoch geplanten „Branchentag Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen“ allerdings.

Herr Lies, der aus Klimaschutzsicht dringend nötige Ausbau des Ökostrom-Angebots in Deutschland hakt. Wir haben gespannt auf die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gewartet, deren Entwurf nun vorliegt. Wie sehen Sie die Lage insgesamt?

Die Herausforderungen sind enorm. Wir haben immer noch Stillstand - das Gegenteil von dem, was wir beim Klimaschutz wollen. Viele Bedingungen für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren bleiben schwierig oder schaffen Unsicherheit. Meine Sorge ist, dass wir trotz des hohen Drucks keinen großen Wurf erleben werden, weil im Bund schon bald das Ende der Legislaturperiode naht. Doch wenn das neue EEG die Probleme nicht entschlossen angeht, laufen wir wirklich Gefahr, unsere selbstgesteckten CO2-Ziele zu reißen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte schon 2019 einen „Aktionsplan Wind“ vorgelegt. Warum reichte Ihnen der nicht?

Die Idee eines Aktionsplans war grundsätzlich richtig. Aber Ideen müssen auch umsetzbar sein. Vieles ist sehr unkonkret. Nehmen Sie den Abstand zwischen Windanlagen und Siedlungen: Bis es so weit war, dass der Bund seine 1000 Meter als nicht mehr verpflichtend sah, hat uns allein dieses Thema ein halbes Jahr unnötiger Debatten gekostet. Die Bundesregierung war auch bei der Frage, wie Grundlagen des Artenschutzes mit dem Windkraftausbau zusammengebracht werden können, nicht klar genug. Insofern war die Zielrichtung in Berlin zwar durchaus richtig, aber es gab noch keine tragfähige Struktur.

Die hohe Subventionierung der Ökostrom-Produktion hat auch unter klimabewussten Verbrauchern nicht nur Anhänger. Wie bekommt man staatliche Förderung und vertretbare Kosten besser unter einen Hut?

Durch die EEG-Umlage in ihrer bisherigen Form vermitteln wir den völlig falschen Eindruck, dass die Erneuerbaren vor allem dazu beigetragen haben, Strom teurer zu machen. Die Umlage darf nicht abgeschafft werden, sie muss die Grundlage zur Finanzierung bleiben. Aber wir bräuchten dringend eine andere Systematik. Möglich wäre in den kommenden Jahren etwa eine auf 2 Cent je Kilowattstunde gesenkte und fixierte Umlage. Für die notwendige Finanzierung würde die Summe dann um die künftigen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung aufgestockt. So ließe sich die Einspeisevergütung für die Anlagenbetreiber gegenfinanzieren. Das wäre eine echte Chance.

Aber die Kosten sollen doch bereits gedeckelt werden.

Kurzfristige Anpassungen dienen im Wesentlichen dazu, die EEG-Umlage nicht noch weiter steigen zu lassen. Was wir brauchen, ist eine Senkung des Strompreises. Man muss an die Berechnung selbst ran. Eine Umlage-Verringerung von 6,74 auf 2 Cent wäre ein mutiges Signal.

Die Preise sind das eine, Widerstände gegen Projekte sowohl bei Bürgern als auch bei Investoren das andere. Was läuft da schief?

Viele Vorschriften sind nach wie vor zu komplex. Das hemmt den Neubau von Windanlagen massiv, aber auch das Repowering, also die Erneuerung bestehender. Wir könnten in Niedersachsen grundsätzlich 60 Prozent aller Anlagen repowern. Wenn ich mir aber die geltenden Höhenbegrenzungen oder Regularien in Schutzgebieten ansehe, bleibt davon höchstens die Hälfte übrig. Es müssen dringend neue, präzise Regeln definiert werden - und mögliche Ausnahmen für Repowering bei Ausschreibungen oder das Aufsetzen von Sonderausschreibungen. Zudem brauchen wir Vorgaben zur Handhabung des Artenschutzes. Und Kommunen und Bürger müssen an der Wertschöpfung aus der Windkraft beteiligt werden. Das alles sind Dinge, die wir ganz dringend angehen müssen.

Es gibt Befürchtungen, viele noch gut funktionierende Anlagen dürften stillgelegt werden, wenn zum Jahreswechsel die Förderung alter Windräder ausläuft und diese unrentabel werden. Wie dramatisch wird das, falls auch das Repowering nicht den nötigen Schub bekommt?

Ende 2020 endet der Förderanspruch für knapp 4 Gigawatt (GW) Leistung in Deutschland, davon ein Viertel in Niedersachsen. Bis Ende des Jahrzehnts könnten es 25 GW sein. Unsere Analyse hat ergeben, dass man für mehr als die Hälfte dieser Anlagen nicht mehr in der Lage sein wird, eine Erneuerung durchzuführen. Aber wir brauchen eine Lösung, um sie zumindest für einige Jahre weiter zu betreiben. Das wird - aufgrund des niedrigen Börsenstrompreises - nur mit reduzierter EEG-Vergütung möglich sein. Sonst wird es wirklich schwierig, bis 2030 den angepeilten Ökostromanteil von 65 Prozent zu erreichen.

Der Ausbau der Windkraft auf See lief - jedenfalls aus Sicht der Verbände - zuletzt etwas besser. Beurteilen Sie das ähnlich?

Das Ziel, bis zum Jahr 2030 eine Offshore-Leistung von 20 GW vor den deutschen Küsten zu installieren, hatte ich schon als Wirtschaftsminister 2013 im 1. Cuxhavener Appell gefordert. Insofern haben wir da sieben Jahre verschenkt. (lacht) Trotzdem bin ich froh, dass der Wert nun angepeilt wird. Und bei Fragen wie Netzanschlüssen oder Haftung hat sich einiges getan. Langfristig halte ich 40 bis 50 GW deutsche Offshore-Kapazität für realistisch. Voraussetzung dafür ist, dass wir aber auch hier Planungsverfahren weiter vereinfachen.

Unterm Strich halten Sie es also für möglich, dass die Akzeptanz für die Windkraft in der Bevölkerung gestärkt werden kann, statt sie noch weiter zu schwächen?

Ein kontinuierlicher Ausbau der Erneuerbaren sichert zwei Dinge: bezahlbaren Strom und Klimaschutz. Wir müssen uns klar machen, dass wir kein technisches, sondern ein politisch-regulatorisches Problem haben. Und das müssen wir jetzt endlich konsequent angehen.

Zur Person Olaf Lies

Olaf Lies (53) ist seit 2017 Umwelt- und Energieminister in der niedersächsischen Landesregierung. In dieser Funktion ist der SPD-Politiker auch für Klimaschutz und Bauen zuständig. Zuvor war der gebürtige Wilhelmshavener vier Jahre lang Landes-Wirtschaftsminister.

