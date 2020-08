Ernte 2020 wieder unterdurchschnittlich

Die deutschen Landwirte haben in diesem Jahr nach Angaben des Bauernverbandes insgesamt erneut eine unterdurchschnittliche Ernte eingefahren.

"Bei manchen Landwirten ist das das dritte Jahr mit einer deutlich unterdurchschnittlichen Ernte", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, im SWR. Viele seien enttäuscht.

Ein Grund seien extreme Witterungssituationen gewesen. Zum Beispiel habe es von Mitte März bis Mitte Mai in vielen Regionen nicht geregnet. Dort seien die Ernteerträge sehr schlecht ausgefallen.

Verbraucher müssten aber nicht mit steigenden Preisen rechnen, sagte Rukwied. "Die Preise werden stabil bleiben." Weltweit gebe es in Summe genügend Getreide. Die Bauern mit schlechter Ernte treffe es doppelt, dass die Preise unter dem Vorjahresniveau lägen.

Insgesamt sehe es "sehr heterogen" aus, sagte Rukwied. In manchen Regionen habe es ausreichend geregnet, dort hätten Landwirte sogar eine leicht überdurchschnittliche Ernte einfahren können. Bei der wichtigen Kultur Winterweizen schwanke der Ertrag zwischen weniger als fünf Tonnen bis zu zehn Tonnen pro Hektar. "Das haben wir früher so nicht gehabt", sagte Rukwied. Beim Gemüse habe es in manchen Bereichen wider Erwarten "ordentliche Ernten" gegeben.

Der Anteil der Corona-Krise ist aus Sicht des Bauernpräsidenten nur marginal. Im Bereich Obst und Gemüse sei es gelungen, trotz der Pandemie über 40 000 Erntehelfer in die Betriebe zu bekommen: "Das hat uns sehr geholfen." Die Betriebe hätten arbeiten können.

Das Problem des Klimawandels "verfestigt sich", wie Rukwied sagte. Die Landwirte setzen auf neue Sorten sowie auf schonende Verfahren der Bodenbearbeitung. Wichtig sei, neue Züchtungsmethoden anzuwenden, um schneller widerstandsfähige Sorten zu züchten.

© dpa-infocom, dpa:200818-99-207144/3