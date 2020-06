Einige Karstadt-Kaufhof-Häuser schließen in der Region

Welche Filialen in der Region Braunschweig schließen, ist am Donnerstagabend nicht bekannt.

Der Warenhauskonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof beabsichtigt, 62 seiner 172 Filialen zu schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen.

Braunschweig und Goslar: In der Region werden mindestens zwei Filialen geschlossen

Nach Informationen unserer Zeitung sind in unserer Region mindestens zwei Häuser von der Schließung betroffen, wie unsere Redaktion am späten Donnerstagabend aus unbestätigten Quellen erfuhr. Wie es weiter hieß, sei ein Grund für das Aus, dass die Eigentümer der Kaufhaus-Immobilien nicht zu Zugeständnissen gegenüber dem Warenhaus-Konzern bereit gewesen seien. In unserer Region gibt es Karstadt-Häuser in Braunschweig und Goslar sowie eine Kaufhof-Filiale in Braunschweig.