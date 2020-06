Diess geht auf Betriebsrat zu

Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hatte es erheblich geknallt bei VW. Jetzt will der Konzernchef den Dialog mit Osterloh und Arbeitnehmervertretern pflegen.

In der Wolfsburger VW-Zentrale tobte in den vergangenen Tagen ein schwerer Sturm. Der hatte sogar die Kraft, VW-Chef Herbert Diess von der Konzern-Spitze zu blasen. Nachdem diesem jedoch der Posten des VW-Markenchefs entzogen wurde, schlägt er friedliche Töne in Richtung der Arbeitnehmerseite an. Für VW könnte das die Chance sein, dass Ruhe einkehrt. Wie lange diese dann halten wird, muss sich allerdings erst noch zeigen.

In einem am Mittwoch auf der Karriere-Plattform „Linked-In“ veröffentlichten Video sagt der Konzernchef: „Wir haben vor, uns insbesondere mit dem Betriebsrat nochmal enger abzustimmen.“ Diess sprach hier mit seinem Nachfolger als VW-Markenchef, Ralf Brandstätter, und dem Kommunikationschef des Konzerns, Peik Bestenbostel. Die Aussagen Diess’ darin sind eindeutig als Signal an die Arbeitnehmer zu verstehen. Die hatten den Konzernchef zuletzt öffentlich unter Druck gesetzte.

Mit einem Brief an den Vorstand und den Aufsichtsrat, der auch an Medien ging, forderten Vertrauensleute der IG Metall, dass Diess Verantwortung für die Anlaufschwierigkeiten des Golf 8 übernehmen müsse. Außerdem kritisierten sie ein desaströses Kommunikationsmanagement im Zusammenhang mit dem rassistischen Instagram-Clip, der das neue Golf-Modell bewerben sollte, und vor allem in den sozialen Medien Empörung auslöste.

Diess kündigte nun an, dass er und VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh sich mit den Vertrauensleuten treffen werden. „Da müssen wir mehr in den Dialog gehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Der müsse auch stärker gepflegt und kommuniziert werden. „Wir haben uns ein Programm vorgenommen, und ich hoffe, dass das bald wirkt“, erklärte Diess. In der Phase der Transformation der Automobilindustrie bleibe bei den VW-Beschäftigten eine gewisse Unsicherheit und Angst. An jedem VW-Standort ändere sich dramatisch etwas. „Ich verstehe schon, dass wir große Unruhe und zum Teil Ängste im System haben“, sagte Diess. Er glaube aber auch, dass VW auch viel für die Arbeitnehmerseite erreicht habe, so habe beispielsweise jedes Komponentenwerk zukunftsfähige Produkte und es gebe eine „tolle Werkbelegung“.

Vor mehreren Tausend VW-Managern hatte der Konzernchef vergangene Woche einen „Rechtsbruch“ beim Aufsichtsrat beklagt. Der Grund: Diess ärgerte sich offenbar sehr über Interna, die an Medien gedrungen waren. Für diesen Vorwurf einer Straftat – Vertraulichkeit zu brechen – musste sich Diess am Wochenende bei den Aufsichtsratsmitgliedern entschuldigen. Offenbar wurde sogar seine Abberufung diskutiert.

Am Montag beschloss dann das Kontrollgremium, den bisherigen operativen Geschäftsführer der Marke VW, Ralf Brandstätter, zum Chef der Marke zu machen – und Diess von dem Posten abzuziehen. In dem Videogespräch bezeichnete der entmachtete Diess es nun als „logischen Schritt“, die Verantwortung von Brandstätter auszuweiten, mit dem er zwei Jahre vertrauensvoll eng zusammengearbeitet habe. Er freue sich auf eine Dynamisierung der Marke. Brandstätter sprach von einem „evolutionären“ Schritt und dankte Diess ausdrücklich. Man habe viel gemeinsam erreicht.

Der Konzernchef betonte, Spannungen im Unternehmen müssten intern bewältigt werden. In den vergangenen Tagen hätten sie sich ihren Weg nach außen gesucht – also in die Presse. Der „Business Insider“ berichtete am Dienstagabend, Diess sei nur noch da, weil sich der Aufsichtsrat nicht auf einen Nachfolger habe einigen können. Keine Seite wollte diesen Bericht am Mittwoch kommentieren. Es soll nun offenbar Ruhe einkehren und der Arbeitsgang eingeschaltet werden. Angesichts der Anlaufschwierigkeiten beim Golf und den Absatzeinbrüchen durch die Corona-Pandemie gibt es für den Konzern genug zu tun.