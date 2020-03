VW schließt Großteil seiner Werke in Europa

Di, 17.03.2020, 15.29 Uhr

Volkswagen schließt nach eigenen Angaben wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst einen Großteil seiner Werke in Europa. Laut Betriebsrat wird am Freitag in den meisten Werken zum vorerst letzten Mal gearbeitet - für die Arbeitnehmervertreter ist das viel zu spät.