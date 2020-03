Di, 10.03.2020, 08.31 Uhr

In Deutschland fallen pro Jahr fast 46 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle an. Besonders Verpackungen fallen ins Gewicht. AFPTV war in einer Müllsortieranlage in Iserlohn und hat herausgefunden, wie man seinen Müll zuhause am besten trennt.