Starke Verkäufe spülen VW-Konzern 2019 mehr Gewinn in die Kasse

Auch dank des Auslieferungsrekords von 10,97 Millionen Fahrzeugen und gesunkener Dieselgate-Kosten hat der VW-Konzern im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Unterm Strich verdienten die Wolfsburger knapp 13,4 Milliarden Euro – 12,8 Prozent mehr als 2018, wie sie am Freitag mitteilten. Der Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro.

Die operative Umsatzrendite legte vor Sondereinflüssen auf 7,6 Prozent zu. Die Dividende soll nach Wunsch von Vorstand und Aufsichtsrat auf 6,56 Euro pro Vorzugsaktie steigen. Im Vorjahr hatten die Aktionäre noch 4,86 Euro erhalten.

Auch auf 2020 blicken die Wolfsburger relativ positiv: Die Auslieferungen sollen auf dem Vorjahresniveau liegen, der Umsatz um bis zu 4 Prozent steigen, die operative Umsatzrendite allerdings nur noch zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen.

Der Konzern steht vor einem herausfordernden Jahr. Der ID3, das erste Modell der rein elektrischen Familie, soll im Sommer auf den Markt kommen – trotz der aktuellen Software-Probleme. Die Emissionsvorgaben werden schärfer, während die Konjunktur schwächelt und die globale Nachfrage nach Autos sinkt. Und nun hält auch noch das Coronavirus die Welt in Atem, vor allem den für VW wichtigsten Markt China, von dem die Wolfsburger so stark abhängen. So wies der Autobauer am Freitag darauf hin, dass die Erwartungen für 2020 Unsicherheiten unterlägen.

Auto-Analyst: VW muss Prognose senken

Nach einer Aufsichtsratssitzung veröffentlichte der Konzern die Eckdaten des Geschäftsjahres 2019, die im Detail am 17. März präsentiert werden sollen. Die Wolfsburger konnte ihre Position im rückläufigen Markt demnach ausbauen. Die Produktion sank jedoch um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 10,8 Millionen Fahrzeuge. Die Zahl der Mitarbeiter lag zum Jahresende dennoch mit 671.200 ein Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen, also aus dem laufenden Geschäft, stieg um 12,8 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro. Frank Schwope, Auto-Analyst der Nord-LB, sprach gegenüber unserer Zeitung von einem ordentlichen Ergebnis. Doch während er für 2020 bis vor drei Wochen noch von einem weiteren Auslieferungsrekord ausgegangen sei, rechnet er nun damit, dass VW seine Prognose für dieses Jahr korrigieren muss.

Denn gut ein Drittel seiner Fahrzeuge verkauft der Autobauer in China. Dort sei der Absatz in der ersten Februar-Hälfte bereits massiv eingebrochen, so Schwope. Zwar stehe VW im Vergleich zu anderen Autobauern recht gut da, sei aber eben auch sehr abhängig vom Reich der Mitte. Derzeit seien die Folgen der Corona-Epidemie noch nicht seriös einzuschätzen, doch diese wirke sich nicht nur auf die Verkäufe in China aus: Wenn es in der Folge zu Lieferengpässen komme, sei dies schwer aufzuholen.

2020 wird laut Finanzvorstand „Kraftakt für gesamtes Unternehmen“

Im vergangenen Jahr erzielten die Wolfsburger mit ihren chinesischen Joint Ventures 4,4 Milliarden Euro operativen Gewinn – ein „ordentlicher Batzen“, wie Schwope klarstellte. Das Ergebnis lag damit bereits unter dem Vorjahr, als noch 4,6 Milliarden flossen.

Konzern-Finanzvorstand Frank Witter sagte laut Mitteilung: „Dieses Jahr gehen wir erneut von herausfordernden Marktbedingungen aus, sodass die Erreichung unserer anspruchsvollen Ziele ein Kraftakt für das gesamte Unternehmen wird.“

Bei den Nutzfahrzeugen rechnet der Konzern für dieses Jahr mit einem „moderat“ sinkenden Umsatz. Auch der Diesel-Skandal wird in diesem Jahr weiter belasten, allein durch den Vergleich zur Musterfeststellungsklage kommen rund 830 Millionen Euro hinzu.

Im vergangenen Jahr sanken die Folgekosten des Betrugs deutlich auf 2,3 Milliarden Euro – 2018 fielen noch 3,2 Milliarden Euro an. Insgesamt kostete die Affäre den Konzern bereits mehr als 30 Milliarden Euro.

Betriebsratschef Bernd Osterloh rechnete vor: „Der Konzern macht rein rechnerisch jeden einzelnen Tag im Jahr 53 Millionen Euro Gewinn.“ Auch er hält es jedoch für eine „schwierige Aufgabe“, dieses Tempo in diesem Jahr zu halten. „Die Verwerfungen durch das Coronavirus und die generell erlahmende Konjunktur sind keine guten Vorzeichen“, findet Osterloh. Umso wichtiger seien nun der Hochlauf der Golf-Familie sowie der Start des ID3. „2020 ist außerdem das Jahr der Wahrheit bei den CO 2 -Werten unserer Flotte. Denn es gilt die 95 Gramm zu erfüllen und Strafzahlungen zu vermeiden.“