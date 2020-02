VW wirft Ex-FBI-Chef in den USA Geheimnisverrat vor

Bei der juristischen Aufarbeitung des Abgas-Betrugs gibt es aus VW-Sicht neue Verwerfungen in den USA. Der Wolfsburger Autobauer wehrt sich gegen die Berufung Louis Freehs als Gutachter in Schadensersatzprozessen von US-Kunden gegen VW und wirft ihm Geheimnisverrat vor. Das berichtete das Internet-Portal „Business Insider“. Freeh war einst Chef des US-Bundesamts für Ermittlungen (FBI). Wie das Portal weiter berichtete, will Freeh gegen den VW-Antrag vorgehen.

Gegenüber unserer Zeitung bestätigte ein VW-Sprecher, dass der Autobauer bei einem Gericht in San Francisco den entsprechenden Antrag gestellt habe. Das Unternehmen gehe davon aus, dass das Gericht Freeh den Status eines unabhängigen Experten aberkennen werde.

Freeh ist für Volkswagen kein Unbekannter. Nach Informationen unserer Zeitung sollte er kurz nach dem Bekanntwerden des Abgas-Betrugs im September 2015 zum Jahreswechsel 2015/2016 als Berater für den Autobauer tätig werden. Demnach sollte er einen Vergleich mit den US-Behörden aushandeln.

Allerdings sei der bereits ausformulierte Vertrag nicht unterzeichnet worden. Grund: Freeh habe „völlig überzogene“ Gehaltsvorstellungen gehabt. So habe er als Festgehalt 15 Millionen Dollar (13,5 Millionen Euro) für drei Jahre Tätigkeit verlangt, sowie eine Provision in Höhe von 10 Prozent, die sich aus der Differenz des von ihm ausgehandelten Vergleichs und der theoretisch möglichen Höchststrafe in den USA errechnen sollte. Wäre der Vertrag unterzeichnet worden, hätten Freeh wohl Milliarden zugestanden.

Nun will Freeh als Experte, also als eine Art Berater, für private US-Kunden tätig sein, die VW in den Vereinigten Staaten auf Schadenersatz verklagt haben. Zwar haben sich die Wolfsburger mit dem Großteil der US-Kläger geeinigt und ihnen Schadenersatz gezahlt. Einige VW-Besitzer haben sich diesem Vergleich aber nicht angeschlossen und klagen gegen den Autobauer. In Summe handelt es sich nach VW-Angaben um eine niedrige dreistellige Zahl. Im konkreten, Freeh betreffenden Fall soll es sich um zehn Klagen handeln.

Für die Kläger hat Freeh ein Gutachten erstellt und soll für seine Beratung 1850 Dollar (1667 Euro) je Stunde berechnen. VW wirft Freeh in diesem Zusammenhang Geheimnisverrat zu. Freeh habe für seine letztlich gescheiterte Tätigkeit als Berater bei VW mehrere Hundert vertrauliche Dokumente erhalten. Diese Informationen nutze er nun für die Gegenseite.

Freehs Ansatz: Die 2,8 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) Bußgeld, die VW in den USA gezahlt habe, seien deutlich zu wenig, berichtet „Business Insider“. Theoretisch hätte der Autobauer zwischen

34 Milliarden (30,6 Milliarden Euro) und 68 Milliarden Dollar (61,2 Milliarden Euro) zahlen müssen. Das aus Freehs Sicht zu milde Urteil gegen VW sei nur zustande gekommen, weil das Gericht davon ausgegangen sei, dass kein VW-Vorstand in den Betrug verwickelt ist. Diese Einschätzung sei jedoch überholt.

Bisher hat VW nach eigenen Angaben für die Aufarbeitung des Abgas-Betrugs allein in den USA in Summe 23 Milliarden Dollar (20,7 Milliarden Euro) zahlen müssen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Abgas-Skandal auf etwa

30 Milliarden Euro.