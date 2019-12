Marke VW steigert Auslieferungen: Deutschland-Plus von 20 Prozent

Blick in einen Turm in der Wolfsburger Autostadt.

Wolfsburg. Auf allen wichtigen Märkten gab es ein Plus. Besonders in Deutschland griffen die Käufer zu. Weltweit fanden 586.400 Fahrzeuge einen Käufer.

Egal, ob Europa, Nordamerika oder China: Die Marke VW hat im November auf allen wichtigen Märkten ihre Verkaufszahlen gesteigert. Das teilte der Autobauer am Mittwoch mit. Weltweit fanden 586.400 Fahrzeuge der Konzern-Kernmarke einen Käufer, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Bereits in den vergangenen Monaten legte die Marke vor allem in Europa und Deutschland zu. Dabei handelte es sich um Aufholeffekte. Im Spätsommer und Herbst des vergangenen Jahres hatten Probleme bei der Umstellung auf das Verbrauchs- und Abgas-Prüfverfahren WLTP die Auslieferung zahlreicher Modelle verhindert. Dementsprechend deutlich waren die Verkaufszahlen im vergangenen Jahr gesunken.

Dieser Effekt spielte nach VW-Angaben im November nur noch eine nachgeordnete Rolle. Dennoch waren die Zuwächse in Westeuropa mit 8,2 Prozent und in Deutschland mit 20,2 Prozent sehr deutlich. In Westeuropa lieferte die Marke 129.400 Autos aus, davon 54.800 auf dem Heimatmarkt Deutschland. Einen Dämpfer gab es allerdings in Russland, wo die Auslieferungen um glatte 10 Prozent auf 9.200 zurückgingen.

Zuwächse verbuchte die Marke VW auch auf dem amerikanischen Kontinent. In den USA verkaufte sie 29.200 Autos, ein Plus von 9,1 Prozent. Auf dem US-amerikanischen Markt sind wie in vielen anderen Ländern rund um den Globus Geländelimousinen (SUV) besonders gefragt.

In Brasilien lag der Zuwachs sogar bei 12,3 Prozent, 35.400 Autos wurden dort verkauft. In dem südamerikanischen Land machen sich weiterhin Nachholeffekte bemerkbar, über Jahre befand sich der Markt dort in einer Krise.

Positiv war die Entwicklung ebenfalls auf dem wichtigsten Markt China. Während der Automarkt dort im November nach VW-Angaben geschrumpft ist, haben die Wolfsburger ihre Verkäufe um glatte 4 Prozent auf 316.700 Autos gesteigert. Die Folge: Die Marke VW hat nach eigenen Angaben ihren Marktanteil in China gesteigert.

Auch im Reich der Mitte sind SUV besonders gefragt. Die Marke VW setzt zudem auf ihre chinesische Untermarke Jetta, die insbesondere junge Erstkäufer mit günstigen Modellen ansprechen soll.

Mit Blick auf die Verkaufszahlen in den ersten elf Monaten ist die Bilanz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum immer noch leicht negativ. 5,66 Millionen verkaufte VW-Modelle stehen für einen Rückgang von 0,7 Prozent.

Die Entwicklung von Volkswagen scheint die Aktionäre zu überzeugen. Am Vormittag legte die Vorzugsaktie um 1,39 Prozent auf 177,36 Euro zu.