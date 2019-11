Weihnachtsgeld für die meisten Tarifbeschäftigten

Wiesbaden. Die meisten Tarifbeschäftigten erhalten auch zu diesem Jahresende ein so genanntes Weihnachtsgeld. Nach einer jetzt veröffentlichten Erhebung fallen die Sonderzahlungen, von denen 86,9 Prozent der Tarifbeschäftigten profitieren, aber höchst unterschiedlich aus. Im Schnitt gibt es 2632 Euro brutto. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die höchsten Sonderzahlungen können mit 5780 Euro Beschäftigte in der Erdöl- und Erdgasgewinnung erwarten. Besonders wenig Weihnachtsgeld erhalten Beschäftigte in der Landwirtschaft, bei Wach- und Sicherheitsdiensten sowie Leiharbeiter.

