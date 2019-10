Braunschweiger Unternehmer: Zufriedene Mitarbeiter erhöhen Gewinn

Zur Jahrtausendwende übernahm Siegmar Zajonc den Handwerksbetrieb seines Vaters – und baute das Unternehmen, das damals auf die Wartung von Gasheizungen spezialisiert war, aus. Doch wer wächst, aber keine Struktur dafür hat, dem laufe die Organisation aus dem Ruder, sagt der 52-Jährige. „Irgendwann hatte ich unzufriedene Mitarbeiter und unzufriedene Kunden“, erzählt der Geschäftsführer des Braunschweiger Unternehmens Jordan. Zajonc beschloss, das Problem bei der Wurzel zu packen, also die Ursachen zu bekämpfen – und empfiehlt anderen Betrieben, es ihm gleichzutun. Dafür hat er auch betriebswirtschaftliche Argumente: Mit motivierten Mitarbeitern könnten Unternehmen bis zu gut 30 Prozent mehr Gewinn machen als mit unmotivierten, sagt Zajonc aus eigener Erfahrung.

Ein gemeinsames Hochseilgarten-Training oder Ähnliches hätte seiner Meinung nach nur die Symptome des schlechten Betriebsklimas bekämpft. Auch den Gedanken aufzuhören verwarf er nach ein paar Wochen. Stattdessen wollte der Elektroinstallateur-Meister – der auch Gas- und Wasserinstallateur-Meister ist – nochmal von vorn anfangen. Das Kellerbüro löste Zajonc durch einen eigenen Neubau ab – und war überrascht, wie viel das bei seinen Mitarbeitern bewirkt habe. „Aber nach einem Jahr war alles wie vorher.“

Das Handwerk sei oft schlecht organisiert, sagt Zajonc selbstkritisch. Der Unternehmer holte sich professionelle Hilfe: Zwei Jahre lang ließ er sich von dem Weiterbildungsinstitut „Akademie Zukunft Handwerk“ beraten. Wichtig sei dabei, dass alle Mitarbeiter eingebunden sind, betont der Geschäftsführer. Heute beschäftigt er 28 Mitarbeiter und bietet Heizungs- und Sanitär-Installation, Elektro-Installation sowie Kühltechnik an.

„Rendite von bis zu 10 Prozent im Handwerk möglich“

Bausteine der Beratung seien der Umgang miteinander oder das Verhalten gegenüber den Kunden. „Am Ende waren wir ein strukturierter Betrieb“, berichtet Zajonc. Die Wände schmücken heute diverse Zertifikate und Auszeichnungen. Bis zu zweimal pro Woche fanden Seminare im Betrieb statt. „Das hat so viel gebracht“, sagt der Inhaber. Die Mitarbeiter seien wieder zufrieden gewesen und in der Folge die Kunden. „Die Ertragslage hat sich wesentlich verbessert.“ Früher habe er wenig Gewinn gemacht, doch im Handwerk ließen sich bis zu 10 Prozent Rendite erreichen.

Im vergangenen Jahr habe er zum ersten Mal 7 Prozent Umsatzrendite geschafft, bei 4,3 Millionen Euro Umsatz. In diesem Jahr werde es allerdings wieder eine Million weniger sein. Der Gewinn liege bei 100.000 bis 300.000 Euro pro Jahr. Heute seien Investitionen möglich, die er früher nicht stemmen konnte. Und Zajoncs eigene Bezahlung ist ihm zufolge mit einer leitenden Funktion in der Industrie vergleichbar.

Wer mit seinem Betrieb noch 25 Jahre bestehen wolle, müsse sich auf die Veränderungen der heutigen Zeit einstellen, glaubt Zajonc, der auch stellvertretender Obermeister der Braunschweiger Innung für Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik ist. Ohne Struktur könne ein Handwerksbetrieb zum Beispiel nicht bei der Digitalisierung Schritt halten. „Im Vertrieb arbeiten wir immer mehr mit dem Internet.“ Online können sich Kunden etwa ein erstes Angebot berechnen lassen.

Berater sollen auch in Zukunft von außen kommen

Für Erfolg genügt seiner Meinung nach nicht, dass derzeit Handwerker-Mangel herrscht. Wer Fehler macht und nicht konstruktiv damit umgeht, der bekomme einen schlechten Ruf. Zajonc hat deshalb in seinem Betrieb eine Kundenzufriedenheits-Beauftragte auserkoren. „Gute Kunden, gute Arbeit und gute Mitarbeiter sind wichtig“, betont der Handwerksmeister, „sonst steht man schnell im Abseits“.

Um sicherzustellen, dass auch seine Mitarbeiter zufrieden bleiben, will Zajonc diese alle zwei Jahre befragen lassen. Gerade habe die „Akademie Zukunft Handwerk“ seine Firma als „1a-Arbeitgeber“ ausgezeichnet, nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen der Region Braunschweig. Basis des Zertifikats ist eine anonyme Befragung der Beschäftigten, aus der Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden – im Anschluss werden die Mitarbeiter noch einmal befragt. Themen sind zum Beispiel Kommunikation oder die Bezahlung.

Jordan schnitt laut Zajonc bereits in allen Bereichen gut ab. Doch das genügte dem Chef nicht: „Wir sind an 100 Prozent interessiert.“ Defizite ließen sich daran erkennen, dass bei einem Thema weniger Prozent erreicht werden als bei den übrigen. Wenn beispielsweise zwei Mitarbeiter angaben, dass sie nicht genug Feedback bekommen, müsse er schauen, welcher Abteilungsleiter kein Feedback gibt – oder wer zum Beispiel nötige Informationen nicht rechtzeitig weitergibt.

Auch in Zukunft will sich Zajonc einen externen Auditor in den Betrieb holen – „nur so sieht man, ob alles in Ordnung ist“. Seine Angestellten sollen so zudem merken, dass er es ernst meine. Das zeigt auch die Teilnahme des Betriebs an einem staatlich geförderten Forschungsprojekt. Ziel ist laut Zajonc, dass die Auszubildenden im dritten Lehrjahr an das selbstständige Arbeiten herangeführt werden – nun soll das Konzept ins digitale Zeitalter transformiert werden.