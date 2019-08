Absehbares Ende der Regierungskrise in Italien hilft dem Dax

Frankfurt/Main Nach der kräftigen Erholung im späten Handel am Vortag hat der Dax am Donnerstag nach guten Nachrichten aus Italien weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg rund eine Stunde nach dem Start um 0,76 Prozent auf 11.790,44 Punkte.

Im MDax, in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gab es mit plus 0,68 Prozent auf 25.276,87 Punkte eine ähnlich starke Bewegung. Börsianer sind durch den Handelskrieg zwischen den USA und China und seine Folgen für die Weltwirtschaft weiter verunsichert und auf der Suche nach sogenannten sicheren Häfen wie etwa Staatsanleihen oder Edelmetalle.

In Italien sind darüber hinaus die Weichen für eine neue Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) gestellt. Es wird erwartet, dass der Staatspräsident Sergio Mattarella am Morgen den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beauftragt, eine Regierung zu bilden.

Die Anleger in Europa griffen ebenfalls zu: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,84 Prozent auf 3393,67 Zähler zu.

Konjunkturseitig werden an diesem Donnerstag unter anderem die Verbraucherpreise im August sowie die jüngsten Arbeitslosenzahlen für Deutschland erwartet. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen im August leicht gestiegen.

Bei den Unternehmen kam der größte Zuckerproduzent Europas Südzucker nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler etwas unter die Räder. Die Aktie fand sich zuletzt auf den hinteren Rängen im Nebenwerteindex SDax mit einem Abschlag von 2,06 Prozent wieder.

Die Optikerkette Fielmann kann dagegen mit einem Gewinnanstieg auf eine positive Entwicklung im zweiten Quartal blicken. Das Unternehmen hatte schon zur Hauptversammlung vorläufige Zahlen vorgelegt, die sich nur noch marginal veränderten. Die Aktie gewann zuletzt 0,08 Prozent.

Ansonsten sind die jüngsten Indizes-Änderungen an der Deutschen Börse am Donnerstag wirksam geworden. So zog das bisherige SDax-Unternehmen Cancom in den Index für mittelgroße Werte MDax ein und löste dort den Medienkonzern Axel Springer ab, der seinen Platz aufgrund des zu geringen Streubesitzes nach der erfolgreichen Übernahmeofferte des Finanzinvestors KKR räumen muss. Den frei werdenden Platz des IT-Dienstleisters erhielten die Papiere des Immobilienentwicklers Instone.