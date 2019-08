Trump kündigt neue Strafzölle auf chinesische Produkte an

Washington Die USA werden chinesische Produkte im Wert von rund 300 Milliarden Dollar ab September mit einem neuen Strafzoll von 10 Prozent belegen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump über Twitter an. Die beiden Länder hatten die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche gestern in China ohne sichtbare Fortschritte beendet. Es wurde aber vereinbart, die Verhandlungen Anfang September in Washington fortzusetzen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China läuft bereits seit über einem Jahr.