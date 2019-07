Bankhaus C.L. Seeliger berät seit 225 Jahren „mit Bedacht“

Taler, Goldmark, Reichsmark, Deutsche Mark und Euro – das Bankhaus C.L. Seeliger hat zahlreiche Währungswechsel miterlebt. Gegründet 1794 von Heinrich Anton Christoph Seeliger in Wolfenbüttel, ist das Institut inzwischen die älteste Privatbank Niedersachsens. Auch darüber hinaus hat sie Seltenheitswert: Nach eigenen Angaben ist sie bundesweit eine von nur noch 21 Privatbanken, die von persönlich haftenden Gesellschaftern geleitet wird. Für Friedrich-Carl Heidebroek und Christoph Schmitz war das Grund genug, zum 225-jährigen Bestehen auch die jüngsten Entwicklungen des Bankhauses in einer Jubiläumsschrift festzuhalten.

Besonders bedeutend war in jüngster Vergangenheit laut Schmitz etwa die Reprivatisierung der Bank im Jahr 2004. Seit den späten 1970er Jahren hatte die damalige Hamburger Vereins- und Westbank Schritt für Schritt ihre Anteile an der Privatbank ausgebaut – bis sie 2003 schließlich mehr als 93 Prozent der Anteile an C.L. Seeliger hielt. Doch die Hamburger Großbank war ins Schlingern geraten und Übernahmekandidat der Hypovereinsbank. Den Wolfenbüttelern gelang es, die Anteile zurückzukaufen und so konnten sie als wieder unabhängiges Institut in das Geschäftsjahr 2005 starten. „Wäre dieser Schritt nicht gemacht worden, gäbe es das Bankhaus Seeliger nicht mehr“, ist Schmitz überzeugt.

Das Geschäft der Bank hat sich nach eigenen Angaben seit der Verselbstständigung verdoppelt, für das Geschäftsjahr 2018 weist das Institut eine Bilanzsumme von knapp 600 Millionen Euro aus. Das Kreditgeschäft belief sich 2018 auf 443 Millionen Euro – ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wir wachsen stetig“, sagt Heidebroek. Zum Depotgeschäft macht das Bankhaus, das heute in der Hand von sechs Eigentümerfamilien ist – darunter auch Mast-Jägermeister –, keine Angaben. Rund die Hälfte der 8000 Kunden sind nach eigenen Angaben Privatkunden, jedoch keineswegs nur vermögende, betont Heidebroek. Demnach gibt es keine Vermögensuntergrenze, die Neukunden zu erfüllen haben. „Wir sind da eine ganz normale Universalbank und wollten nie elitär sein“, sagt Schmitz. Heidebroek bekräftigt: „Wir wollen, dass unsere Bodenständigkeit erhalten bleibt.“ Zu den Geschäftskunden zählen Familienverbände, Stiftungen, mittelständische Unternehmen und zu einem großen Teil landwirtschaftliche Betriebe. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich in einem Umkreis von 100 Kilometern um Wolfenbüttel. Anlageberatungen bietet das Bankhaus nach eigenen Angaben aber nahezu bundesweit an.

Der Kundenkreis vergrößert sich laut Gesellschaftern nicht durch offensive Werbung, sondern durch Empfehlungen. „Manche möchten dadurch auch zu einem ganz bestimmten Kundenberater“, erzählt Heidebroek. Die Stärke der Bank komme in der Beratung zum Tragen, vor allem, wenn es um komplexere Themen gehe. „Wir beraten individuell und haben den Anspruch, schneller zu sein als andere, etwa bei Kreditvergaben“, sagt Schmitz. Die Privatbank, die 81 Mitarbeiter beschäftigt, legt dabei großen Wert auf ein Vertrauensverhältnis zwischen Beratern und Kunden. „Das entwickelt sich über Jahre“, so der Wolfenbütteler Heidebroek. Einige ihrer Kunden betreut die Bank demnach seit Generationen.

Besonderen Zulauf hatte das Bankhaus 2008, im Jahr der Finanzkrise. Die Einlagen stiegen innerhalb von drei Monaten um 25 Prozent. Die Gesellschafter rechnen das ihrem konservativ-soliden Geschäftsstil zu. „Wir zocken nicht“, sagt Schmitz. Und während etwa die Hamburger Privatbanken Berenberg und M.M. Warburg offenbar an den fragwürdigen Cum-Ex-Aktiengeschäften beteiligt waren, betonen die Gesellschafter, keine überhöhten Rendite-Versprechen zu geben. „Wir sind klar und realistisch im Anlagen-, aber auch im Kreditgeschäft“, sagt Schmitz.

Ihr Geschäftsmotto „Alles mit Bedacht“ steht in kleinen goldenen Lettern über dem Eingangsportal der Privatbank. Es war der Wahlspruch von Herzog August dem Jüngerem zu Braunschweig-Lüneburg der das Haus Mitte des 17. Jahrhunderts erwarb. Mit Bedacht, aber vor allem „gesund und ertragreich“ wollen die Gesellschafter die Privatbank irgendwann an die nächste Generation übergeben. Man könne nicht in die Zukunft blicken, und durch die Digitalisierung sei vieles im Wandel, „aber die nächsten 225 Jahre werden am Ende sicherlich genauso turbulent sein wie die vergangenen“, sagt Schmitz.

Wer die Geschichte der Bank nachlesen möchte, kann die von zwei Historikerinnen verfasste Jubiläumsschrift ab Ende September in unserer Region kaufen.