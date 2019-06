Insider: VW-Chef Diess trifft sich mit US-Handelsbeauftragten

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich Insidern zufolge am Montag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer getroffen. Das Gespräch fand eine Woche vor der geplanten Einführung von neuen US-Zöllen auf Einfuhren aus Mexiko statt, sagten zwei über den Vorgang unterrichtete Personen. Ein Sprecher von Volkswagen of America bestätigte, dass sich Diess in Washington aufhielt, jedoch nicht ein Treffen mit Lighthizer. Dessen Sprecher war zunächst nicht zu erreichen. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung sprach sich VW gegen Zölle als schädlich für US-Verbraucher und eine Gefährdung von Arbeitsplätzen aus.

Zölle könnten VW hart treffen

US-Präsident Donald Trump hat im Streit mit Mexiko über den Umgang mit Einwanderern angekündigt, ab dem 10. Juni Zölle auf alle Waren zu erheben, die aus dem südlichen Nachbarstaat importiert werden. Bis zum 1. Oktober könnten diese auf 25 Prozent steigen. Die Aufschläge könnten VW empfindlich treffen: Fast die Hälfte aller im vergangenen Jahr in den USA verkauften Fahrzeuge stammte aus mexikanischen Fabriken. rtr