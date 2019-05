Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen und Bremen steigt

Die sich abschwächende Konjunktur und Korrekturen in der Statistik haben in Niedersachsen die Arbeitslosenzahlen ansteigen lassen. Zudem meldeten die Arbeitgeber nicht mehr so viele offene Stellen wie im Vorjahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen blieb im Mai zwar unverändert bei 5,0 Prozent. Mit landesweit 215 563 arbeitslos gemeldeten Menschen stieg die absolute Zahl im Vergleich zum Vormonat aber leicht an. Im Vergleich zum Mai 2018 betrug der Anstieg 4,0 Prozent.

Größere Zahl an Langzeitarbeitslosen

Die Entwicklung sei nur zu einem kleineren Anteil der nachlassenden Dynamik auf dem Arbeitsmarkt geschuldet, erklärte die Agentur für Arbeit. Größeren Einfluss habe eine im April begonnene Überprüfung möglicher Fehleinträge bei den Langzeitarbeitslosen gehabt. Diese Korrektur führte zu einem Anstieg der Zahlen derjenigen, die Grundsicherung beziehen – diese Leistung bekommen Menschen, die schon länger als arbeitslos gemeldet sind oder die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Insgesamt bezogen im Mai 143.931 Menschen Grundsicherung, 2860 mehr als im Vormonat.

Mehr Arbeitslose nicht nur in Niedersachsen

Auch im Bundesland Bremen führte eine Datenüberprüfung in den Jobcentern zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Weil sich bei der Eingabe des Status der Arbeitslosen einzelne Fehler nie vermieden ließen, wurden die Einträge kontrolliert und mussten teilweise korrigiert werden.