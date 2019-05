Klöckner: Verbraucher können über Nährwert-Logo entscheiden

Berlin Ernährungsministerin Julia Klöckner will im Streit über die Kennzeichnung von Lebensmitteln auch Verbraucher über verschiedene Modelle entscheiden lassen. Im Sommer soll eine Verbraucherbefragung starten. Dabei stehen vier bis fünf Kennzeichnungssysteme zur Auswahl, teilte das Ministerium mit. Dazu gehöre auch der sogenannte Nutri-Score. Dieser fasst die gesamte Nährwertqualität der Lebensmittel in einer fünfstufigen Farbskala von A bis E auf der Verpackung zusammen. Diese Art der Kennzeichnung ist in der deutschen Lebensmittelbranche umstritten.

