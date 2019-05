Elektro-Auto ID: VW startet Vorbestellungsmöglichkeit

Auf dem Weg in die Elektromobilität will Volkswagen am Mittwoch einen für das Unternehmen wichtigen Schritt gehen. Ab dann können Kunden das erste vollelektrische VW-Modell der geplanten ID-Familie in Europa vorbestellen. Markenvertriebschef Jürgen Stackmann wird dabei in Berlin Details zu dem Wagen nennen, der der Golf für das Elektrozeitalter werden soll.

ID-Vorstellung auf der Frankfurter Messe

In der Hauptstadt soll das E-Auto allerdings nur verhüllt zu sehen sein. Die Weltpremiere ist für September bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main angekündigt. Die Produktion der ID-Modellfamilie soll Ende 2019 im VW-Werk Zwickau beginnen, wo derzeit der Umbau zur ersten E-Auto-Fabrik läuft. Im diesem Frühjahr hatte der Konzern angekündigt, bis 2028 mit fast 70 neuen Elektromodellen in den Verkauf gehen zu wollen. Potenzielle Kunden für das Premierenmodell will VW unter anderem mit vernetzten Anwendungen überzeugen.