Mittelfranken hat im EU-Vergleich starken Arbeitsmarkt

Luxemburg Mittelfranken in Bayern gehört zu den Regionen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in der gesamten Europäischen Union. Auch Tübingen in Baden-Württemberg sowie die bayerischen Bezirke Oberpfalz, Niederbayern und Unterfranken zählen zu den Top Ten mit dem stärksten Arbeitsmarkt, teilte die Statistikbehörde Eurostat mit. Die EU-Statistiker nutzen allerdings andere Methoden als ihre deutschen Kollegen. Alle zehn europäischen Spitzenregionen haben Erwerbslosenquoten von 2,0 Prozent oder weniger. Schlusslicht in der Tabelle ist das französische Überseegebiet Mayotte.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder