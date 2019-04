New York Am ersten Handelstag nach dem verlängerten Osterwochenende haben sich die wichtigsten US-Aktienbörsen nur wenig bewegt. Der Dow Jones verlor am Ende 0,18 Prozent auf 26 511 Punkte. Der Eurokurs legte leicht zu und notierte zuletzt bei 1,1258 US-Dollar.

