Türkische Automobilbranche hofft auf mehr Investoren

Der Kurs der türkischen Lira befindet sich aktuell im Sinkflug. Trotzdem: In der Automobilindustrie schaut man optimistisch in die Zukunft. Das Land sei für die Branche nach wie vor ein wichtiger Markt mit großem Wachstumspotenzial. So lautete die einheitliche Meinung unter den Vertretern der...