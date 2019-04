Spaniens Regierung will Oster-Verkehrschaos verhindern

Madrid Nach mehreren Streikaufrufen von Gewerkschaften zu Ostern will die spanische Regierung ein im gesamten Land drohendes Verkehrschaos abwenden. Man arbeite daran, dass die geplanten Ausstände des Flughafen-Bodenpersonals, einiger Piloten sowie der Renfe-Lokführer noch abgesagt werden, sagte Verkehrsminister José Luis Ábalos. Die Regierung wolle in allen Arbeitskonflikten vermitteln. Die größten Sorgen bereitet der mögliche Streik des Bodenpersonals am Ostersonntag sowie am 24. April an allen Flughäfen des Landes. Das könnte in ganz Europa heftige Auswirkungen haben.

