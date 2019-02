Germania meldet Insolvenz an – Flugzeuge bleiben am Boden

Die Berliner Airline Germania hat ihre Insolvenz angemeldet. Weil der Flugbetrieb eingestellt wurde, bleiben alle Flugzeuge sofort am Boden. Ein Insolvenzverwalter wurde bereits vom Amtsgericht Charlottenburg eingesetzt. Das klassische Regelinsolvenzverfahren wurde bereits eröffnet.

Doch was bedeutet die Pleite für Urlauber? Welche Flüge fallen aus? Kriegen betroffene Passagiere ihr Geld zurück? Gibt es einen Kontakt zu Germania? Wir klären die wichtigsten Fragen zur Pleite

Germania-Insolvenz – welche Flügen fallen aus?

Am Dienstagmorgen wurden sämtliche Germania-Flüge abgesagt. So Fallen zum Beispiel in Düsseldorf geplante Verbindungen von und nach Tel Aviv in Israel, Hurghada (Ägypten) und Kayseri (Türkei) aus.

Flughäfen Berlin Tegel und Schönefeld wurden am Dienstag unter anderem Flüge nach La Palma, Fuerteventura, Lanzarote und Tel Aviv gestrichen. Wie eine Sprecherin der Berliner Flughafengesellschaft mitteilte, wurden außerdem insgesamt sieben Ankünfte der Airline in Berlin gestrichen

Nürnberger Flughafen: Vier Germania-Flüge wurden annuliert

Fluhafen Düsseldorf: Sechs Flüge nach Tel Aviv, Hurghada und Kayseri wurden abgesagt

Flughafen Münster Osnabrück: Ein Flug nach Lanzarote fällt aus

Rostock-Laage: Ein Flug nach Antalya fällt aus

Flughafen Erfurt-Weimar: Mehrere Verbindungen nach Hurghada, Teneriffa und Antalya fallen aus

In Hamburg fällt mindestens ein Flug nach Funchal aus.

Germania-Flug stornieren – geht das jetzt noch?

Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Mitteilung direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Darauf habe aber laut Gesetzeslage keinen Anspruch, wer sein Flugticket direkt bei Germania gekauft habe.

In diesem Fall wird es zwar zu Änderungen kommen, die aber nicht der Urlauber, sondern der Reiseveranstalter veranlassen muss. Abflugorte und -zeiten können sich kurzfristig ändern. Das vom Kunden gezahlte Geld ist allerdings nicht weg, und ausfallen muss der gebuchte Urlaub auch nicht.

Denn wenn Flüge zu einem Reisepaket gehören, trägt der Veranstalter ganz allein das Insolvenzrisiko bei Leistungserbringern wie Airlines, erläutert die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt.

Christian Geltenpoth, Geschäftsführer der GDVI Verbraucherhilfe Flugrecht.de, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass den Passagieren, die ihr Ticket direkt bei Germania gebucht haben, „nur die eigenständige Neubuchung“ bliebe. Zugverspätung und Flugausfall: Diese Rechte haben Reisende.

„Zwar besteht auch hier grundsätzlich ein Anspruch gegen die (insolvente) Gesellschaft, jedoch zeigt die Vergangenheit, dass kaum mit nennenswerten Zahlungen zu rechnen ist“, sagte Geltenpoth. So können Passagiere ihre Fluggastrechte durchsetzen.

Germania meldet Insolvenz an – das Wichtigste in Kürze:

Germania hat Insolvenz beantragt

Der Flugbetrieb wurde sofort eingestellt

Wer eine Pauschalreise gebucht hat und mit Germania fliegen sollte, muss sich an den Reiseveranstalter wenden

Wer direkt bei Germania eine Reise gebucht hat, muss sich eigenständig einen Rückflug organisieren

Hoffnungen um einen Einstieg einer Investorengruppe haben sich offenbar zerschlagen

Germania wurde 1986 gegründet

Unerheblich sei es, ob die Buchung über ein Reisebüro oder direkt online sei, da das Reisebüro in der Regel kein Vertragspartner des Reisenden sei und somit keine Kosten beziehungsweise Haftung übernehme.

Welche Airlines bieten Ersatzflüge an?

Die Fluggäste, die direkt über Germania ihren Flug gebucht haben und jetzt im Ausland festsitzen, erhalten Unterstützung von deutschen Fluggesellschaften. Wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mitteilte, bieten sechs Fluglinien Rückflüge für Germania-Kunden nach Deutschland zu Sonderkonditionen an.

Folgende Fluglinien bieten die Sonderkonditionen an:

Austrian Airlines

Condor

Eurowings

Lufthansa

Swiss

TUIfly

Was muss man tun, wenn man nicht rechtzeitig zur Arbeit kommt?

Wer es trotz der Hilfe der Fluglinien nicht rechtzeitig schafft, seinen Arbeitsplatz pünktlich zu erreichen, muss in der Regel keine Abmahnung oder Kündigung fürchten, da kein eigenes Verschulden vorliegt.

Dennoch sind Arbeitnehmer angehalten, schnellstmöglich ihren Arbeitgeber über die Verspätung zu informieren und sich zeitnah eine angemessene Rückreisemöglichkeit zu organisieren. Grundsätzlich sollte man als Arbeitnehmer alles Zumutbare unternehmen, um rechtzeitig beim Arbeitsplatz zu erscheinen. Was genau als „zumutbar“ gilt, hängt aber vom Einzelfall ab.

Wer nicht an seinem Arbeitsplatz erscheint, hat außerdem keinen Anspruch auf Lohn an dem Tag des Fehlens.

Germania-Kontakt - wie können Kunden die Airline erreichen?

Die Airline bietet Kunden an, sich bei Fragen telefonisch bei Germania zu melden. Bei einem Anruf unserer Redaktion hieß es von einer Computerstimme allerdings, dass man aufgrund der Insolvenz derzeit nicht alle Anfragen persönlich enmpfangen könne. Ob auf Mails geantwortet in der derzeitigen Situation geantwortet wird, ist unklar.

Das sind die Kontaktdaten von Germania:

E-Mail: servicecenter@germania.aero Telefon: +49 (0) 30 610 818 000

Wie kam es zur Insolvenz?

Geschäftsführer Karsten Balke begründete den Schritt damit, dass es nicht gelungen sei, Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

„Wir bedauern sehr, dass uns als Konsequenz daraus keine andere Möglichkeit als die der Insolvenzantragstellung blieb“, erklärte Balke laut Mitteilung. Er bedauerte die Auswirkungen des Schrittes für die Mitarbeiter, die ihr Bestes für einen zuverlässigen Flugbetrieb gegeben hätten, auch in den zuletzt angespannten Wochen. Die betroffenen Fluggäste bat Balke um Entschuldigung.

Finanzielle Schwierigkeiten bei Germania waren seit Januar bekannt

Anfang Januar waren die finanziellen Schwierigkeiten bei Germania bekannt geworden. Der Flugbetrieb ging jedoch zunächst planmäßig weiter. Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen von erfolgreichen Finanzierungsverhandlungen gesprochen .

Ende Januar wurde aber bekannt, dass es bei der Auszahlung der Januar-Gehälter an die Mitarbeiter Verzögerungen gibt. Die Airline begründet den finanziellen Engpass mit massiven Steigerungen der Kerosinpreise und mit einer „außergewöhnlich hohen Anzahl technischer Serviceleistungen an der Flotte“.

Hätte Germania gerettet werden können?

Noch am Montag hatte es einen Bericht über eine Investorengruppe aus Nordrhein-Westfalen gegeben, der hoffen ließ. Die „Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung“ berichtete unter Verweis auf eigene Informationen, dass eine Gruppe unter der Koordination von ehemaligen Airline-Managern helfen wolle und kurzfristig einen zweistelligen Millionen-Betrag bereitgestellt werden solle.

Zu der Gruppe solle auch der frühere Air Berlin-Chef Joachim Hunold gehören. Germania wollte zu dem Bericht keine Stellung nehmen. In der Nacht folgte dann die Mitteilung, dass vor dem Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz für die genannten Firmen beantragt worden sei.

Mit dem Beschluss des Amtsgerichts zur Einsetzung des Insolvenzverwalters hat das vorläufige Insolvenzverfahren begonnen. Dabei wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung des eigentlichen Insolvenzverfahrens vorliegen.

Auf Grundlage eines Gutachtens des vorläufigen Insolvenzverwalters entscheidet das Gericht. Der erste Schritt sei nun, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter weiter Gehalt bekommen, hieß es vom Wienberg-Sprecher.

Germania – Fakten zur Airline

Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte.

Sie wurde 1986 gegründet,

seit 2009 ist Berlin der Firmensitz.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten.

Zusammen mit der Schweizer Germania Flugbetrieb AG und der Bulgarian Eagle betrieb Germania zuletzt 37 Flugzeuge.

Erst Ende Oktober 2017 hatte die damals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin ihre Flugbetrieb eingestellt, rund 8000 Mitarbeiter waren betroffen. Im Herbst 2018 ging die Charterfluggesellschaft Small Planet Airlines mit Sitz in Berlin in die Insolvenz.

•Hier geht es zur Erlärung der Fluggesellschaft Germania zur Insolvenz. (hip/tki/dpa)