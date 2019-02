Germania meldet Insolvenz an – Flugzeuge bleiben am Boden

Böses Erwachen für alle, die am Dienstagmorgen mit Germania fliegen wollten. Die Fluggesellschaft aus Berlin hat mit sofortiger Wirkung ihren Flugbetrieb eingestellt. Das Unternehmen hat Insolvenz beantragt. Rettungsversuche sind vorerst gescheitert. Wir klären die Frage, ob und wie Kunden ihren Germania-Flug stornieren können.

Am Dienstagmorgen wurden sämtliche Germania-Flüge abgesagt. So Fallen zum Beispiel in Düsseldorf geplante Verbindungen von und nach Tel Aviv in Israel, Hurghada (Ägypten) und Kayseri (Türkei) aus.

An den Flughäfen Berlin Tegel und Schönefeld wurden am Dienstag unter anderem Flüge nach La Palma, Fuerteventura, Lanzarote und Tel Aviv gestrichen. Wie eine Sprecherin Berliner Flughafengesellschaft mitteilte, wurden außerdem insgesamt sieben Ankünfte der Airline in Berlin gestrichen

In Hamburg fällt mindestens ein Flug nach Funchal aus.

Germania meldet Insolvenz an – das Wichtigste in Kürze:

Germania hat Insolvenz beantragt

Der Flugbetrieb wurde sofort eingestellt

Wer eine Pauschalreise gebucht hat und mit Germania fliegen sollte, muss sich an den Reiseveranstalter wenden

Wer direkt bei Germania eine Reise gebucht hat, muss sich eigenständig einen Rückflug organisieren

Hoffnungen um einen Einstieg einer Investorengruppe haben sich offenbar zerschlagen

Germania wurde 1986 gegründet

Germania-Flug stornieren – geht das jetzt noch?

Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Mitteilung direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Darauf habe aber laut Gesetzeslage keinen Anspruch, wer sein Flugticket direkt bei Germania gekauft habe.

Christian Geltenpoth, Geschäftsführer der GDVI Verbraucherhilfe Flugrecht.de, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass den Passagieren, die ihr Ticket direkt bei Germania gebucht haben, „nur die eigenständige Neubuchung“ bliebe.

„Zwar besteht auch hier grundsätzlich ein Anspruch gegen die (insolvente) Gesellschaft, jedoch zeigt die Vergangenheit, dass kaum mit nennenswerten Zahlungen zu rechnen ist“, sagte Geltenpoth.

Unerheblich sei es, ob die Buchung über ein Reisebüro oder direkt online sei, da das Reisebüro in der Regel kein Vertragspartner des Reisenden sei und somit keine Kosten beziehungsweise Haftung übernehme.

Pauschalreisende sollten laut Geltenpoth durch den Veranstalter automatisch umgebucht werden.

Wie das Unternehmen in der Nacht mitteilte, sind die Germania Fluggesellschaft GmbH und ihr Schwesterunternehmen für technische Dienstleistungen, die Germania Technik Brandenburg GmbH, sowie die Germania Flugdienste GmbH betroffen. Der Geschäftsbetrieb der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle geht dagegen weiter.

Deutsche Fluggesellschaften springen für gestrandete Passagiere ein

Die Fluggäste, die direkt über Germania ihren Flug gebucht haben und jetzt im Ausland festsitzen, erhalten Unterstützung von deutschen Fluggesellschaften. Wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mitteilte, bieten sechs Fluglinien Rückflüge für Germania-Kunden nach Deutschland zu Sonderkonditionen an.

Folgende Fluglinien bieten die Sonderkonditionen an:

Austrian Airlines

Condor

Eurowings

Lufthansa

Swiss

TUIfly

Letzter Ausweg für Airline: Insolvenz

Geschäftsführer Karsten Balke begründete den Schritt damit, dass es nicht gelungen sei, Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Die Airline wurde 1986 gegründet. Foto: Bernd Settnik / dpa

„Wir bedauern sehr, dass uns als Konsequenz daraus keine andere Möglichkeit als die der Insolvenzantragstellung blieb“, erklärte Balke laut Mitteilung. Er bedauerte die Auswirkungen des Schrittes für die Mitarbeiter, die ihr Bestes für einen zuverlässigen Flugbetrieb gegeben hätten, auch in den zuletzt angespannten Wochen. Die betroffenen Fluggäste bat Balke um Entschuldigung.

Germania hat heute Nacht Insolvenz angemeldet. Der bestellte Insolvenzverwalter macht wenig Hoffnung auf Rettung. Der Berliner Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg übernimmt, in Insolvenzverwalterkreisen eher als Fachmann für Zerschlagungen und Kriminalinsolvenzen bekannt @morgenpost — Dominik Bath (@DoBath) February 5, 2019

Finanzielle Schwierigkeiten bei Germania waren seit Januar bekannt

Anfang Januar waren die finanziellen Schwierigkeiten bei Germania bekannt geworden. Der Flugbetrieb ging jedoch zunächst planmäßig weiter. Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen von erfolgreichen Finanzierungsverhandlungen gesprochen .

Ende Januar wurde aber bekannt, dass es bei der Auszahlung der Januar-Gehälter an die Mitarbeiter Verzögerungen gibt. Die Airline begründet den finanziellen Engpass mit massiven Steigerungen der Kerosinpreise und mit einer „außergewöhnlich hohen Anzahl technischer Serviceleistungen an der Flotte“.

Investoren aus NRW standen angeblich bereit

Joachim Hunold. Foto: imago stock&people / imago/APress

Noch am Montag hatte es einen Bericht über eine Investorengruppe aus Nordrhein-Westfalen gegeben, der hoffen ließ. Die „Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung“ berichtete unter Verweis auf eigene Informationen, dass eine Gruppe unter der Koordination von ehemaligen Airline-Managern helfen wolle und kurzfristig einen zweistelligen Millionen-Betrag bereitgestellt werden solle.

Zu der Gruppe solle auch der frühere Air Berlin-Chef Joachim Hunold gehören. Germania wollte zu dem Bericht keine Stellung nehmen. In der Nacht folgte dann die Mitteilung, dass vor dem Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz für die genannten Firmen beantragt worden sei.

Vier Millionen Passagiere pro Jahr

Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte.

Sie wurde 1986 gegründet,

seit 2009 ist Berlin der Firmensitz.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten.

Zusammen mit der Schweizer Germania Flugbetrieb AG und der Bulgarian Eagle betrieb Germania zuletzt 37 Flugzeuge.

Erst Ende Oktober 2017 hatte die damals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin ihre Flugbetrieb eingestellt, rund 8000 Mitarbeiter waren betroffen. Im Herbst 2018 ging die Charterfluggesellschaft Small Planet Airlines mit Sitz in Berlin in die Insolvenz.

