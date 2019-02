Foto: Bernward Comes

Stahlkocher wollen streiken – wohl auch in Salzgitter

Die IG Metall lässt in den laufenden Tarifverhandlungen für die Eisen- und Stahlindustrie in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen die Muskeln spielen. Nach nur einer Viertelstunde beendete die Gewerkschaft die dritte Runde am frühen Freitagabend. Denn die Arbeitgeber legten kein Angebot vor. Nun sollen Streiks den Forderungen Nachdruck verleihen.

Bernhard Strippelmann, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Stahl, sagte unserer Zeitung im Anschluss, die Arbeitgeber seien bereit, über die Forderungen zu sprechen, allerdings nicht, solange sie nicht wüssten, was genau dahintersteckt. Die IG Metall fordert neben sechs Prozent mehr Lohn ein zusätzliches Urlaubsgeld von 1800 Euro, das sich auch in mehr Freizeit umwandeln lassen soll. Nach Berechnungen der Arbeitgeber wären das eineinhalb bis zwei Stunden pro Woche. Für alle 72.000 Beschäftigten könne das nicht ernst gemeint sein, befand Strippelmann. Kein Unternehmen des Verbands könne sich das leisten.

„Das ist eine große Unverschämtheit der Arbeitgeber, in der dritten Verhandlungsrunde noch so zu tun, als wüssten sie nicht, was wir fordern“, sagte Hasan Cakir, Konzernbetriebsratsvorsitzender der Salzgitter AG und Mitglied der Verhandlungskommission, unserer Zeitung. „Diese Haltung bedarf einer eindeutigen Antwort der Belegschaften – dafür werden wir jetzt mobilisieren.“

In Salzgitter dürfte somit bald gestreikt werden. Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen und Verhandlungsleiter der Gewerkschaft, sagte: „Für Zeitspiel und Schauspielerei gibt es im Fußball die gelbe Karte. Diese werden die Beschäftigten ab der kommenden Woche in Warnstreiks den Arbeitgebern zeigen.“

Arbeitgebervertreter Strippelmann zeigte sich überrascht vom schnellen Ende der Verhandlungsrunde – aber dennoch zuversichtlich, dass die Gespräche in den nächsten Tagen wieder aufgenommen würden. „Wir werden ein Angebot vorlegen, wenn klar ist, was genau sich die IG Metall unter der Umwandlung in Zeit vorstellt, und wir die daraus resultierenden betrieblichen Probleme kalkulieren können.“ Der nächste Verhandlungstermin ist laut IG Metall für den 18. Februar angesetzt.

Matthias Wilhelm, erster Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine und Mitglied der Verhandlungskommission, betonte gegenüber unserer Zeitung: „Wir wollen nichts anderes, als schon seit Jahren in mehreren Unternehmen – teils dauerhaft – erfolgreich umgesetzt wird.“ Die Unternehmen seien trotzdem wirtschaftlich erfolgreich.

In anderen Tarifrunden hätten die Arbeitgeber trotzdem Vorschläge gemacht, auch wenn sie nicht den Forderungen der Gewerkschaft gefolgt sein. Nun auf Zeit zu spielen, werde die IG Metall nicht akzeptieren. „Jetzt werden wir einen Gang höher schalten.“