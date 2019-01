Winter lässt Arbeitslosigkeit steigen

Wegen der niedrigen Temperaturen ruht vor allem in den Außenberufen – wie im Bau, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft – die Arbeit.

Exakt 33.464 Menschen aus unserer Region waren im Januar arbeitslos. Damit ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Dezember deutlich angestiegen, und zwar in allen Städten und Kreisen der Region. Die regionale Arbeitslosenquote kletterte von 5,1 auf nun 5,5 Prozent. Das zeigen die Statistiken, die die Arbeitsagenturen am Donnerstag veröffentlichten. Doch die Quote liegt immerhin klar unter dem Vorjahreswert: Im Januar 2018 hatte sie noch 6,1 Prozent betragen.

Damals waren in allen Kreisen und Städten unserer Region mehr Menschen arbeitslos als im Januar 2019. Am stärksten profitierten Salzgitter und Helmstedt, wo die Arbeitslosenquote seitdem um 1,1 beziehungsweise 0,9 Prozentpunkte gesunken ist.

Im ersten Monat des Jahres nimmt die Arbeitslosigkeit stets zu. Das hat mehrere Gründe, wie Evelyne Beger erklärt, Chefin der Arbeitsagentur Hildesheim, die auch für Peine zuständig ist: „Das Quartalsende sowie befristete Arbeitsverträge, die nicht über das Jahresende hinaus verlängert wurden, und vor allem die witterungsbedingten Einschränkungen in den Außenberufen haben für den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar gesorgt.“ Außerdem starten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Januar weniger Fördermaßnahmen.

Foto: Jürgen Runo

Wegen der niedrigen Temperaturen ruht vor allem in den Außenberufen – wie im Bau, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft – die Arbeit. Betriebe trennen sich deshalb über den Winter von einem Teil ihrer Belegschaft. Die Zahl der Arbeitslosen etwa im Bau ging im Januar bundesweit um 37.000 nach oben. Auch im Gastgewerbe (plus 16.000) und im Handel (plus 14.000) verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit einen merklichen Anstieg. „Hier laufen zum Jahresende viele Arbeitsverträge aus, die für das Weihnachtsgeschäft befristet geschlossen wurden“, erklärte deren Leiter Detlef Scheele.

Bundesweit stieg die Arbeitslosenquote im Januar ebenfalls um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Mit 2,4 Millionen waren 196.000 Menschen mehr als noch im Januar auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Das waren allerdings 165.000 weniger als noch im Januar 2018 – der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung.

Und auch die Zukunft sieht nach Angaben der Behörden rosig aus – trotz der schwächelnden Konjunktur. Die Bundesregierung hatte sich am Mittwoch skeptisch geäußert und ihre Wachstumsprognose für die Wirtschaft 2019 von 1,8 auf 1,0 Prozent fast halbiert. Doch Scheele prognostizierte: „Auch bei einer niedrigeren Wachstumszahl gehen wir von einer weiter zurückgehenden Arbeitslosigkeit aus – vielleicht nicht 130.000, vielleicht 100.000.“ Im Jahresschnitt 2018 war die Zahl der Arbeitslosen das fünfte Mal in Folge gesunken und mit 2,34 Millionen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990 gefallen.

Auch Ökonomen warnen trotz der konjunkturellen Abkühlung vor Schwarzmalerei, auch wenn große Unternehmen wie etwa Bayer und Kaufhof zuletzt einen massiveren Stellenabbau angekündigt hatten. „Die Beschäftigten und Arbeitsuchenden in Deutschland haben immer noch guten Grund, dem neuen Jahr optimistisch entgegenzusehen“, sagte der Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank KfW, Jörg Zeuner.

Der anstehende Brexit macht Scheele ebenfalls keine Sorgen. Natürlich seien Branchen betroffen, etwa die Luftfahrtindustrie sowie Verkehr und Logistik, so der Behörden-Chef. „Aber wir sehen nicht, dass es nachhaltige Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt hat.“

Wer zurzeit Arbeit sucht, trifft weiterhin auf viele offenen Stellen, wie die Helmstedter Arbeitsagentur berichtete. In deren Bezirk, zu dem auch Wolfsburg und Gifhorn zählen, waren im Januar 3240 unbesetzte Arbeitsplätze gemeldet, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der neuen Stellenausschreibungen lag 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Bezirk der Hildesheimer Behörde wuchs die Zahl der neu gemeldeten Stellen sogar um 30,6 Prozent.

In Gerald Witts Augen, Chef der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar – die zudem Salzgitter und Wolfenbüttel verantwortet – ist nun die Zeit reif, auch mehr Langzeitarbeitslosen wieder einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröffnen. Aktuell werden in seinem Agenturbezirk 6.754 Langzeitarbeitslose gezählt. Im Januar 2014 waren es demnach noch 9.242 Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren. Witt: „Auch wenn wir bereits erste Erfolge beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit wahrnehmen können, so ist die nachhaltige Reduzierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht mit kurzfristigen Initiativen gelöst werden kann.“

45 Millionen Erwerbstätige

Die Zahl der Erwerbstätigen lag nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes im Dezember bei 45,08 Millionen. Das ist ein Plus von 42.000 im Vergleich zum Vormonat, zum Vorjahr waren es 488.000 Erwerbstätige mehr. Der Anstieg beruhe überwiegend auf mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Deren Zahl hat laut Hochrechnungen der Bundesagentur von Oktober auf November saisonbereinigt um 50.000 zugenommen. Damit hatten 33,50 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job – 666.000 mehr als ein Jahr zuvor. Am stärksten wächst die Beschäftigung laut der Bundesagentur im verarbeitenden Gewerbe. In der Zeitarbeit sowie bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen waren demnach weniger Menschen beschäftigt.

In der Euro-Zone entwickelt sich der Arbeitsmarkt ebenfalls positiv. In den 19 Ländern verharrte die bereinigte Arbeitslosenquote im Dezember bei 7,9 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2008. Wie Eurostat weiter mitteilte, waren 12,9 Millionen Menschen als Jobsuchende gemeldet – und damit 1,2 Millionen weniger als vor Jahresfrist.