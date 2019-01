Vorbild Fischverkäufer

„Aale-Dieter“ ist einer der Kultverkäufer des Fischmarkts in Hamburg.

Braunschweig. Unmotivierte Mitarbeiter kosten Unternehmen Milliarden. Motivationstrainer Michael Ehlers erklärt, was sich Chefs vom Fischmarkt abgucken können.

Sie haben eigentlich einen „ziemlichen Scheißjob“, wie Michael Ehlers es in seiner schnoddrigen Art formuliert, aber offensichtlich trotzdem jede Menge Spaß an ihrer Arbeit, sind überdurchschnittlich motiviert und engagiert: Fischverkäufer vom Hamburger Fischmarkt oder berühmten „Pike Place Fish Market“ in Seattle. Laut dem Motivationstrainer Ehlers lässt sich ihre Motivation auf andere Branchen übertragen.

138 Milliarden Euro kosten demotivierte Arbeitnehmer die deutsche Wirtschaft jedes Jahr, wie Ehlers bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade berichtete. Die Kreishandwerkerschaften Region Braunschweig-Gifhorn und Peine hatte ihn gemeinsam mit der Krankenkasse IKK Classic in seiner Rolle als Fischverkäufer Hein Hansen eingeladen. Der hat zwar eine derbe Art, versteckt in seinem unterhaltsamen Vortrag aber knallharte Management-Tipps.

Als häufigsten Grund, warum sie keine Lust auf ihren Job haben, nennen Arbeitnehmer demnach schlechtes Management.

Michael Ehlers alias Hein Hansen Foto: Christina Lohner

Chefs dächten, am stärksten motiviere Geld. Doch das lande laut einer Gallup-Studie nur auf Platz sieben. Davor: Anerkennung und Wertschätzung, selbstständiges Arbeiten und sich einbringen zu können, Betriebsklima und Motivation. Allerdings machten deutsche Führungskräfte ihre Mitarbeiter vor allem nieder, statt sie wertzuschätzen.

Nur etwa 15 Prozent der Mitarbeiter hätten eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen, etwa 70 Prozent eine geringe und rund 15 Prozent überhaupt keine. Letztere arbeiten Ehlers zufolge sogar aktiv gegen die Unternehmensziele; dazu könne Mobbing zählen. Die Stärke der Bindung wirke sich auf den Spaß bei der Arbeit, aber etwa auch auf die Fehltage aus. Dabei sei der Mensch grundsätzlich leistungsbereit.

Die Fischverkäufer aus Seattle haben vier Prinzipien entwickelt, die Ehlers zufolge auf andere Branchen übertragbar sind. Zunächst wäre da das Spielen und Spaßhaben. Spielerische Rituale einzuführen, wie etwa eine Runde an der Kaffeemaschine, in der sich Mitarbeiter gegenseitig aufbauen, müsse keine Zeitverschwendung sein – wie es vielleicht der kaufmännische Chef sieht –, sondern zahle auf die Leistung ein. Daneben sollte das Ziel sein, anderen Freude zu bereiten – das macht auch selbst Freude und verbessert das Arbeitsklima. Drittens sei wichtig, präsent zu sein und damit auch Wertschätzung auszudrücken – und nicht etwa in einem Gespräch einen Anruf entgegenzunehmen. Das vierte Prinzip der amerikanischen Fischverkäufer: die eigene Einstellung zu wählen. Ehlers übersetzt das mit „Rocke den Tag“ – statt zu jammern.

Motivierte Mitarbeiter seien das beste Marketing, betonte Ehlers. Die „Formel zum Glück“ sind ihm zufolge Ziele – mit denen sich jemand außerdem voll identifiziert. Ansonsten könne aus Frust Dauerfrust und daraus Stress bis zur körperlichen und seelischen Krankheit werden. Er appellierte an die Zuhörer, sich täglich zu blamieren, also Neues auszuprobieren. Dabei hinzufallen sei starken Menschen nicht peinlich.

Unternehmen und ihre Mitarbeiter können individuelle Ideen für mehr Motivation entwickeln, wie Ehlers skizzierte. Der Handelskonzern Migros führte eine „Bummlerkasse“ ein, an der es beim Bezahlen einen Klönschnack dazu gibt – laut Ehlers ein Riesenerfolg. Ein Wohnmobilproduzent aus Sachsen spendierte seinen Fließbandarbeitern einen Massage-Raum, inzwischen sei eine Masseurin fest angestellt. Hein Hansen: „Die kommen da so raus: Das nächste Wohnmobil baue ich allein!“