Gericht: VW muss Kaufpreis für Diesel-PKW erstatten

Köln. Wegen einer manipulativen Software in einem Diesel-Pkw muss die Volkswagen AG einem Autokäufer den Schaden ersetzen .

Der Konzern muss den Kaufpreis abzüglich der Nutzungsentschädigung erstatten. Wie das Oberlandesgericht (OLG) Köln am Freitag mitteilte, muss das Unternehmen dem Käufer eines Audis A4 Avant 2.0 TDI nun 17.000 Euro zurückzahlen (Az: 18 U 70/18).

Der 18. Zivilsenat des OLG bestätigte damit eine Entscheidung des Landgerichts Köln und wies eine Berufung des Autokonzerns zurück. Eine Revision wurde nicht zugelassen.

Entschädigung trotz Software-Updates

Eine Besonderheit in dem Fall ist, dass die Entschädigung gezahlt werden muss, obwohl VW bereits ein Software-Update an dem Fahrzeug durchgeführt und übernommen hatte. Der Kläger aus dem Raum Köln machte jedoch geltend, dass er das Fahrzeug nicht gekauft hätte, wenn er bei Vertragsschluss den tatsächlichen Schadstoffausstoß gekannt hätte. Das Software-Update sei überdies nicht geeignet, den Mangel zu beheben. Zudem seien schädliche Auswirkungen auf den Motor zu befürchten.

Der Kläger hatte bei einem Audi-Händler den gebrauchten Pkw mit einem Kilometerstand von rund 43.000 zum Preis von 21.500 Euro erworben. Im Motor war eine Software eingesetzt, die zwei unterschiedliche Betriebsmodi zur Steuerung der Abgasausstoßes kannte. In Modus 1 kam es zu einem geringeren Ausstoß von Stickoxiden als in Modus 0. Im normalen Straßenverkehr wurde der Motor allerdings nur im Modus 0 betrieben.

Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung

Das Landgericht Köln hatte die Volkswagen AG Mitte April 2018 dazu verurteilt, dem Kläger Schadensersatz zu zahlen. Diese Entscheidung bestätigte das OLG nun in zweiter Instanz. Durch den Verkauf des Diesel-Pkw habe sich das Unternehmen einer sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung schuldig gemacht. Über den Einsatz der betrügerischen Software in den Motoren sei auch der Vorstand von VW informiert gewesen. In dem Verfahren habe die Beklagte die Vorwürfe «nicht einmal ansatzweise» ausräumen können, hieß es. epd