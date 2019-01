Öffentliche Lösung für NordLB gewinnt zunehmend an Unterstützung

Im Ringen um eine Rettung der NordLB positionieren sich die Gewerkschaften gegen eine private Lösung. Die Opposition im niedersächsischen Landtag fordert nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) zudem eine Beteiligung des Parlaments: FDP und Grüne wollten notfalls eine Sondersitzung des Landtages im Februar beantragen. In einem gemeinsamen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schrieben Grünen-Fraktionschefin Anja Piel und FDP-Fraktionschef Stefan Birkner, Niedersachsen wolle sich möglicherweise mit einem Milliardenbetrag an einer Kapitalspritze für die Nord/LB beteiligen.

Nach Informationen der "Börsen-Zeitung" haben sich mehrere Bundesländer und Sparkassen im Grundsatz auf eine Rettung der NordLB verständigt. Eine offizielle Stellungnahme gab es dazu nicht.

"Die NordLB muss in öffentlicher Hand bleiben“

Der niedersächsische DGB-Landesvorsitzende Mehrdad Payandeh sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, die Debatte um eine Beteiligung privater Investoren an der Landesbank sei für ihn unverständlich. Die Bank müsse im öffentlichen Besitz gehalten werde. "Eine öffentliche Bank öffentlich zu halten - auch wenn es Geld kostet - ist für ihre Funktion wichtiger und richtiger als eine Beteiligung privater Anleger", sagte er und betonte: "Wir brauchen eine öffentliche Bank, die die Funktionen wahrnimmt, die praktisch vom Privatsektor nicht abgedeckt werden."

Auch der niedersächsische Europaabgeordnete Bernd Lange (SPD) unterstützt diese Haltung. "Die NordLB muss in öffentlicher Hand bleiben; eine Privatisierung ist zudem EU-rechtlich nicht zwingend, denn eine öffentliche Beteiligung verstößt nicht zwangsläufig gegen das Beihilferecht," betonte er. Unterstützung erhielt er von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die die Überlegungen der Sparkassen-Organisation begrüßte, die Bank nun doch zu stützen. "Eine Investition in eine eigenständige öffentliche Zukunftslösung ist besser, als privaten Investoren Milliarden an Steuergeldern hinterher zu werfen", erklärte Landesleiter Detlef Ahting. Die vorzeitige Festlegung auf die Beteiligung eines privaten Investors habe sich aus Sicht der gewerkschaft strategisch als falsch erwiesen.

Keine Steuergelder für Sanierung

Bei einem Einstieg des Sparkassenlagers könnten auch auf die an der NordLB beteiligten Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eine größere Finanzsumme zukommen, um den Kapitalbedarf des angeschlagenen Instituts zu decken. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers hatte stets betont, Steuergelder dürften für die Sanierung der Bank nicht eingesetzt werden – wenn, dann müsste das Geld aus dem Beteiligungsmanagement der Sparkassen kommen. Am Freitag endet nach inoffiziellen Angaben die Angebotsfrist für die privaten Investoren, bei denen es sich nach offiziell unbestätigten Informationen um die Finanzinvestoren Cerberus und Centerbridge handelt.