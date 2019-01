Wall Street: Dow schafft vierte Gewinnwoche in Folge

New York Die Hoffnungen auf Fortschritte in den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen haben die Wall Street auf Erholungskurs gehalten. Der Dow Jones stieg um 1,38 Prozent auf 24 706,35 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von 2,96 Prozent. Der Eurokurs stand angesichts guter US-Konjunkturdaten etwas unter Druck und notierte zuletzt bei 1,1365 US-Dollar.