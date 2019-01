Volkswagen will bundesweite Wechselprämie für ältere Diesel

Wolfsburg Von Verkehrsminister Scheuer kommt schon großes Lob. VW prüft eine bundesweite Wechselprämie für Diesel ab Euro 4. Dies allerdings zeitlich befristet und nur in 15 besonders belasteten Städten. Ein Tauschangebot an "alle Dieselbesitzer in Deutschland", wie der Minister sagt, ist das mitnichten.