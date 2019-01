Industrie blickt skeptisch in die Zukunft

„Wir beobachten eine wachsende Skepsis unserer Unternehmen für die kommenden Monate, die Geschäftserwartungen werden deutlich nach unten angepasst“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen, Horst Schrage, am Freitag der dpa. „Gleichzeitig ist die aktuelle Geschäftslage insgesamt nach wie vor recht gut, viele Unternehmen profitieren von einem guten Auftragspolster aus der Vergangenheit.“

Im vierten Monat in Folge musste die niedersächsische Industrie im November deutliche Einbußen bei den Auftragseingängen hinnehmen, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) am Freitag mit. Die Bestellungen gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent zurück. Gegenüber Oktober 2018 zogen die Bestellungen im November aber um 5 Prozent an, praktisch ausschließlich gestützt auf eine um 10 Prozent höhere Inlandsnachfrage, insbesondere nach Investitionsgütern. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings sank die Nachfrage nach niedersächsischen Industrieprodukten im Ausland um 18 Prozent. Die Inlandsbestellungen waren um 16 Prozent rückläufig. Der Auftragsrückgang traf besonders die Produktion von Investitionsgütern (minus 20 Prozent), die Aufträge für die Herstellung von Vorleistungsgütern wie chemische Grundstoffe oder elektronische Bauelemente sanken um 9 Prozent unter das Vorjahresniveau. In den umsatzstarken niedersächsischen Industriebranchen verlief die Entwicklung im November 2018 überwiegend rückläufig.

Weniger Auftragseingänge verbuchten die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen (minus 28 Prozent), die Automobilindustrie (minus 23 Prozent), die Metallerzeugung und Bearbeitung (minus drei Prozent) und die chemische Industrie (minus 1 Prozent). Mehr Bestellungen im Vergleich zum November 2017 gab es für den Maschinenbau (plus 4 Prozent) und die Hersteller von Metallerzeugnissen (plus 3 Prozent). dpa