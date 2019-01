Geld-Fahrer setzen Streik erneut fort

Geldautomaten und Geschäfte in Deutschland wurden wegen des Tarifkonflikts im Transport-Gewerbe auch am Donnerstag nicht mit Bargeld versorgt. Zu Engpässen für Kunden kam es nach Darstellung des Handels wegen des Arbeitskampfes jedoch nicht. An dem erneuten Warnstreik beteiligten sich rund 3000...