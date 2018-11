Die Cebit wurde überflüssig

Am Ende hat es nicht gereicht. Im Juni hatte sich die Deutsche Messe noch optimistisch gezeigt: Aussteller und Partner seien allesamt zufrieden gewesen, berichtete Vorstand Oliver Frese. Die einst weltgrößte Computer-Schau Cebit hatte sich diesmal in einem neuen Konzept versucht; mit Talkshows, Konzerten und Streetfood sollte sie auch Festival-Charakter haben und so wieder mehr Privatbesucher anlocken. Doch am Ende lagen die...