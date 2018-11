IHK Braunschweig bekommt neuen Hauptgeschäftsführer

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig hat einen neuen Hauptgeschäftsführer gewählt: Am 1. Juli 2019 beerbt Florian Löbermann den bisherigen Chef Bernd Meier, wie die Kammer am Dienstag mitteilte. Meier, der die Position 17 Jahre lang inne hatte, geht dann in den...