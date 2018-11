Urteil im Abgas-Skandal belastet Volkswagen-Aktie

Ein Medienbericht über drohende hohe Kosten im Abgasskandal hat am Freitag die Aktien von Volkswagen belastet.

Ein Medienbericht über drohende hohe Kosten im Abgasskandal hat am Freitag die Aktien von Volkswagen belastet. Die Titel fielen im frühen Handel zeitweise um 1,5 Prozent auf 149,60 Euro und waren unter den schwächsten Werten im deutschen Leitindex Dax.

Händler verwiesen auf einen Artikel in der Bild-Zeitung, wonach der Autobauer laut einem Urteil des Landsgerichts Augsburg erstmals einem Kunden den vollen Kaufpreis für seinen von Abgasmanipulation betroffenen VW Golf zurückzahlen soll. „Im schlimmsten Fall könnte das für VW wirklich sehr teuer werden, weil Millionen von Autos betroffen sind“, sagte ein Börsianer.

Volkswagen kündigte an, in Berufung zu gehen. Das Landgericht Augsburg hatte sein Urteil bereits am Mittwoch vergangene Woche verkündet.

Laut Handelsblatt habe das Urteil des Landgerichts wenig Signalwirkung. Es sei nicht das erste Mal, dass ein Landgericht ein vergleichbares Urteil gesprochen habe.