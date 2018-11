Neue Musterklage gegen VW-Bank

Nach dem VW-Konzern ist nun auch die VW-Bank mit einer Musterfeststellungsklage konfrontiert. Die „Schutzgemeinschaft für Bankkunden“ reichte am Donnerstag eine entsprechende Klage am Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig ein, wie sie und das Gericht am Freitag mitteilten. Der Verein klagt in...