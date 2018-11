Continental fordert Nachbesserungen an Gesetz zur Weiterbildung

E-Autos statt Verbrenner, immer mehr Software statt Hardware: Der Zulieferer Continental warnt davor, die mit massiven Umbrüchen kämpfende Autobranche mit der Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten allein zu lassen. Die Herausforderungen könnten Unternehmen nicht allein bewältigen, sagte Continental-Personalvorstand Ariane Reinhart der Deutschen Presse-Agentur.

Mitarbeiter sollen private Zeit investieren

Sie forderte, das geplante Gesetz zum Ausbau der Weiterbildung an entscheidenden Stellen nachzubessern - und sprach sich nicht nur für einen öffentlichen Beitrag aus. Auch die Mitarbeiter müssten eine Eigenleistung in Form privater Zeit erbringen, appellierte Reinhart.

Bei der geplanten Stärkung der Weiterbildung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor allem Herausforderungen der Beschäftigten durch den digitalen Wandel im Blick. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf diesem Feld weiterbilden, sollen vom kommenden Jahr an finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten.

Kritik: Förderung nur für große Unternehmen

Reinhart kritisierte indes, der Gesetzesentwurf sehe nur die Förderung außerbetrieblicher Weiterbildungsangebote ab einer Dauer von vier Wochen vor. „Effizientes Lernen funktioniert am besten im Betrieb selbst, weil sich dort die Lernerfolge durch den Praxisbezug schneller einstellen“, betonte sie. „Was nützt es uns, wenn wir Mitarbeiter morgen nicht mehr beschäftigen können, weil die Qualifizierung nicht stimmt?“

Die Personalchefin bemängelte auch eine Staffelung der geplanten Förderung nach Unternehmensgröße: „Nur Unternehmen, die eine strategische Personalplanung für die nächsten fünf Jahre haben und damit genau wissen, wie viele Mitarbeiter mit welchen Kompetenzen wann und wo benötigt werden, sollten die Förderung erhalten.“

Conti braucht über 1.400 Experten für künstliche Intelligenz

Klar sein müsse nicht nur, was die Beschäftigten an Kenntnissen mitbringen, sondern vor allem auch, welche Kompetenzen in den nächsten Jahren rund um Software, künstliche Intelligenz, Automatisierung oder Industrie 4.0 gebraucht würden. Allein Continental benötige in den kommenden fünf Jahren über 1400 Experten für künstliche Intelligenz.

Entsprechend fördere das Unternehmen Ausbildung und Weiterbildung. Auf Zukunftsthemen wie E-Mobilität reagiere man mit Qualifizierungen. Nur: „Wenn wir nur 20 Prozent unserer mehr als 63 000 Mitarbeiter in Deutschland neun Monate lang qualifizieren wollen, kostet uns das eine Milliarde Euro“, sagte Reinhart. Weiterbildung könne nur im „Schulterschluss mit Politik, Verwaltung, Gewerkschaften und Wissenschaft bewältigt werden“.

Rund die Hälfte der Mitarbeiter würde private Zeit investieren

Laut einer Umfrage des Meinungsforschers YouGov unter rund 4500 Beschäftigten in Deutschland, den USA, China und Japan im Auftrag von Continental seien 90 Prozent der Befragten hierzulande zu Weiterbildung bereit. In China seien es 86 Prozent, in Japan 36 Prozent. Etwa die Hälfte der Befragten in den Ländern sei bereit, außerhalb der Arbeitszeit bis zu zehn Stunden in die berufliche Weiterbildung zu investieren.