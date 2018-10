Draghi glaubt an Lösung im Streit zwischen Brüssel und Rom

Frankfurt/Main Im Streit zwischen Rom und Brüssel um den Haushalt des hoch verschuldeten Eurozonen-Mitglieds Italien sieht EZB-Präsident Mario Draghi gute Chancen für eine Einigung. "Ich persönlich bin zuversichtlich, dass eine Übereinkunft gefunden werden wird", sagte der EZB-Präsident in Frankfurt. Der Italiener betonte: "Natürlich müssen Haushaltsregeln eingehalten werden." Beide Seiten müssten den Dialog suchen. Die EU-Kommission hatte am Dienstag in einem bisher einmaligen Akt Italiens Haushaltspläne zurückgewiesen und vor Gefahren für die gesamte Eurozone gewarnt.