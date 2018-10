Arbeit im digitalen Zeitalter - „Wir sind gemeinsam gefordert“

Christiane Benner, die zweite Vorsitzende der IG Metall, hat in Braunschweig für den digitalen Wandel der Arbeitswelt zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen: von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik. Sie wolle Mut machen, sagte die Gewerkschafterin am Mittwochabend. Von den Arbeitgebern forderte sie Strategien, für die Beschäftigten Weiterbildung.

Dafür müssten in diesen Zeiten voller Auftragsbücher Freiräume geschaffen werden, mahnte Benner beim Leserforum, zu dem unsere Zeitung gemeinsam mit der IG Metall Braunschweig eingeladen hatte. Außerdem müssten die Mitarbeiter an dem Wandel beteiligt werden.

Über die „Arbeit im digitalen Zeitalter“ diskutierte die IG-Metall-Vizechefin vor rund 80 Zuhörern mit Tobias Hoffmann, Geschäftsführer von „Hoffmann Maschinen- und Apparatebau“ in Lengede, Torsten Kaminski, dem stellvertretenden Betriebsratschef von Siemens in Braunschweig, und Rolf Nohr, Professor für Medienästhetik und Medienkultur an der HBK Braunschweig. Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, moderierte die Diskussion.

Leserforum: Arbeit im digitalen Zeitalter

Durch die Digitalisierung entstünden ganz neue Arbeitsformen, stellte Benner fest. Doch unser Sozialsystem sei noch nicht darauf ausgelegt. „Das ist eine riesige politische Gestaltungsaufgabe.“ Gewerkschaften seien nicht einfach gegen die Entwicklungen in der Arbeitswelt, neben den Chancen müssten aber auch Risiken betrachtet werden.

Eva Stassek, erste Bevollmächtigte der IG Metall Braunschweig, betonte: „Wir möchten bei der Digitalisierung mitgestalten.“ Denn sie betreffe unser aller Arbeitsplätze.