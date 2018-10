Gilberto Benetton: Einer der reichsten Italiener gestorben

Er stand mit seinen Geschwistern Name für Modelabel Benetton: Nun ist Gilberto Benetton im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Familie teilte am Montagabend mit, dass Benetton in Treviso in Norditalien nach kurzer Krankheit gestorben sei.Gilberto Benetton hatte zusammen mit seinen drei Geschwistern...