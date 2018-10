Länder schmieden Stahl-Allianz

Beim ersten „Nationalen Stahl-Gipfel“ in Saarbrücken ist am Montag eine „Allianz der Stahl-Länder“ besiegelt worden. Vertreter der Landesregierungen von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, des Saarlandes sowie der Stadtstaaten Bremen und Hamburg unterzeichneten die Charta am frühen...