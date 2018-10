VW-Skandal in Südkorea beschäftigt auch Münchner Strafverfolger

Im Dieselskandal bei Volkswagen werden Manipulationen in Südkorea auch ein Fall für die deutsche Staatsanwaltschaft. Die Strafverfolger in München ermitteln wegen Betrugsverdachts gegen drei unterhalb der Vorstandsebene angesiedelte Mitarbeiter der Volkswagen-Tochter Audi, wie eine Behördensprecherin am Montag sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“. Audi erklärte, konzerneigene Prüfer seien den Verfehlungen in dem ostasiatischen Land auf die Spur gekommen und hätten dazu einen internen Revisionsbericht angefertigt.

Gefälschte Fahrgestellnummern

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bei Audi bereits seit Längerem gegen mehrere Beschuldigte wegen Abgasmanipulationen in den USA und Europa. Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler kam in Untersuchungshaft. Weltweit zählt Südkorea zu den wichtigsten Schauplätzen des Abgasskandals bei Volkswagen, in dem Audi eine zentrale Rolle spielt. Das Land, das einer der größten Märkte für Dieselfahrzeuge in Asien ist, hat bereits scharf durchgegriffen. So wurden mehrere Volkswagen-Manager wegen Verstößen gegen Luftreinhaltebestimmungen angeklagt. Bereits 2016 wurde dort ein zeitweiliger Verkaufsstopp für fast alle Volkswagen-Fahrzeuge verhängt.

Die Staatsanwaltschaft München war nach Angaben mehrerer Insider bei einer Durchsuchung bei Audi im vergangenen Jahr überraschend auf den internen Revisionsbericht zu Südkorea gestoßen. Den Unterlagen zufolge seien Fahrgestellnummern gefälscht worden, um zu verhindern, dass die Behörden in Südkorea den Abgasmanipulationen auf die Spur kommen.