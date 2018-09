Photokina gestartet - Künstliche Intelligenz im Fokus

Köln Mit dem Trendthema Künstliche Intelligenz ist die weltgrößte Fotomesse Photokina in Köln an den Start gegangen. Zudem wollen mehrere Hersteller mit neuen spiegellosen Systemkameras punkten, die bei Auflösung und Bildqualität "neue Maßstäbe" setzen könnten. Viele Anbieter werben mit den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz. KI und die neuen Bildtechnologien führten zu einer Reihe von Vorteilen, betonte der Photoindustrie-Verband. So würden etwa fehlende Bildbereiche ergänzt oder Verwacklungen herausgerechnet.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder