Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordkurs

New York An der Wall Street hat es wieder Rekorde gegeben. Der US-Leitindex Dow Jones rückte um 0,32 Prozent auf 26 743,50 Punkte vor. Das Rekordhoch liegt nun bei gut 26 769 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 2,25 Prozent - der größte Wochengewinn seit Juli. Der Euro litt unter verschlechterten Aussichten für einen geordneten Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union und notierte zuletzt bei 1,1754 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1759 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8504 Euro.